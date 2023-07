Serge verkostet: Balmenach – ein halbes Dutzend

Whisky aus Balmenach findet man zur Zeit – abgesehen von älteren Flora & Fauna Bottlings und zwei Jubiläumsabfüllungen – ausschließlich bei unabhängigen Abfüllern. Sechs dieser Bottlings hat Serge Valentin heute verkostet, und seinen Worten nach werden noch einige in der nächsten Zeit verkosten.

Diesmal ist die Bilanz durchwachsen – hier die Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Balmenach-Glenlivet 10 yo 2013/2023 (55.9%, Cadenhead, Authentic Collection, PX for 3 years, 276 bottles) 86 Balmenach-Glenlivet 13 yo 2005/2018 (55.2%, Cadenhead, Authentic Collection, bourbon hogshead, 312 bottles) 82 Balmenach 40 yo 1979/2019 (45.4%, Hunter Laing, Old & Rare Platinum Selection, 174 bottles) 88 Balmenach 9 yo 2011/2021 (46%, Hart Bros., 1st fill Port pipe) 80 Balmenach 13 yo 2008/2021 (55.3%, Hart Bros., Cask Strength, First Sherry Butt Filled) 82 Balmenach-Glenlivet 13 yo 2005/2018 (53.5%, Cadenhead, Authentic Collection, bourbon hogshead, 294 bottles) 77

Balmenach kann übrigens nicht offiziell besucht werden, und auch für die Presse ist die Brennerei in der Regel off limits. Wir konnten aber im Frühsommer eine Tour durch Balmenach machen, ein Video davon ist in Arbeit. Hier jedenfalls ein Bild der Brennerei, das wir damals aufgenommen haben, sozusagen als Appetizer…