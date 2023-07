Neu von Kirsch Import: Macduff und Williamson von BB&R, Raasay vom Whisky Druid, 11x Darkness aus dem Sherryfass

Ein Dienstag ohne Neuheiten von Kirsch Import ist kein Dienstag – aber die Menge sowie die Vielfalt dieses Dienstags heute ist fast wie ein Sommernachtstraum: Von Berry Bros. & Rudd kommen zwei interessante Single Cask Whiskys, Michel Reick aka der Whisky Druid hat als erster unabhängiger Abfüller für Deutschland ein Fass der Isle of Raasay Distillery abgefüllt – und elf neue Darkness-Abfüllungen aus Sherry Octave Fässern werden Liebhaber von Sherry-Whiskys verzücken. Erhältlich werden all die Köstlichkeiten in Kürze beim Händler Ihres Vertrauens sein, der Ihnen dann auch die jeweiligen Preisen nennen kann.

Also, genug der Vorrede, stürzen wir uns in die Vollen:

Pomerol & Peat: Limitierte Genusserlebnisse vom Hoflieferanten

Das Gebäude in der Nummer 3 St. James‘s Street, London, ist eine Institution. Hinter der dunklen Fassade mit den fünf hohen Rundbogenfenstern residiert Großbritanniens ältester Spirituosen- und Weinfachhändler – seit 1698. Berry Bros. & Rudd kann auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurückblicken. Und: Auf eine über drei Jahrhunderte gereifte Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen.

Diese beweist der Zulieferer des britischen Königshauses unter anderem mit einzigartigen Single-Cask-Abfüllungen – etwa der Exklusivabfüllung Macduff 2007/2023. Als German Retailer’s Choice wurde der Highlander Anfang des Jahres persönlich und vor Ort ausgewählt. Im Fass Nr. 11284, vorbelegt mit voluminösem Pomerol Rotwein, trifft er auf die Aromen des Bordeaux. Das Ergebnis: Vanille und Beeren verschmelzen mit hellen Früchten, einem Hauch von Tabak und Eichenwürze.



Pures Peat-Vergnügen – exklusiv für Kirsch-Kunden – bietet dagegen der Williamson 2014/2023. Der Islay Single Malt wurde nach der einstigen Eigentümerin seiner Ursprungs-Brennerei benannt, Elizabeth Leitch „Bessie“ Williamson, Sekretärin des letzten und kinderlos gebliebenen Nachfahren der Gründerfamilie Johnston. Nur dezenter Fasseinfluss lässt einen Whisky entstehen, der mit kräftigem Torfrauch, Seegras, Lagerfeuerasche und Zitrusfrüchten keine Wünsche von Torf-Fans offenlässt.

Macduff 2007/2023

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled: German Retailer’s Choice



Dest. 2007

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Hogshead, Pomerol Red Wine Cask (Finish)

Fassnr. 11284

297 Flaschen (insgesamt)

53,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Williamson 2014/2023 – Small Batch #1

Berry Bros. & Rudd Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany



Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Hogsheads

1.109 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Raasay-Rarität von Whisky Druid: Das erste unabhängige Single Cask für den deutschen Markt

Schon beim ersten Besuch der Brennerei hatte er dieses Fass ins Herz geschlossen – jetzt konnte es der Whisky Druide endlich sichern: Der Whisky Druid Isle of Raasay 2018/2023 ist das erste und einzige unabhängig abgefüllte Single Cask der Destillerie für den deutschen Markt.

Die Isle of Raasay, ein winziges, wunderschönes Eiland vor der Westküste Schottlands, schreibt Whiskygeschichte: Seit 2017 wird auf hier erstmals legal Single Malt gebrannt. Die Isle of Raasay Distillery ist das Herzstück der Inselgemeinde. Über zehn Prozent der rund 160 Einwohner legen bei Whiskyherstellung und Wiedereinführung des Gerstenanbaus Hand an.



Ihr Isle of Raasay Single Malt ist inspiriert von historischen Hebriden-Malts. Aus getorften und ungetorften Rohbränden vermählt, reift er in einer für Schottland neuartigen Fasskombination – unter anderem in Bordeaux Red Wine Casks.



Mit einem einzelnen dieser weinseligen Casks beweist der Whisky Druide einmal mehr sein Händchen für Fässer. Das Fass Nummer 18/13 wurde vor rund fünf Jahren mit getorftem Destillat der Isle of Raasay Distillery befüllt und reifte an der Küste der Hebrideninsel. Das exklusive Single Cask verbindet bei knackigen 57,9% vol. Cask Strength kräftigen, maritimen Torfrauch mit erdigen Aromen und süßen dunklen Fruchtnoten.

Isle of Raasay 2018/2023 – Peated

Whisky Druid Island Single Malt Scotch Whisky



5 Jahre

Dest. 2018

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Bordeaux Red Wine Cask

Fassnr. 18/13

276 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dunkelfruchtige Delikatessen: Darkness-Abfüllungen aus Sherry Octave Casks

Bei Darkness ist der Name Programm: Die mindestens dreimonatige Veredelung in kleinen Sherry Octave Casks verleiht den unabhängigen Abfüllungen aus dem Hause Atom Brands Intensität – in natürlicher Farbe wie auch Aromen. Die eigens angefertigten Fässer (sie sind so groß wie circa ein Achtel eines Standard-Sherry-Butts) sorgen für besonders viel Holzkontakt und herrlich dunkelfruchtige, würzige Profile.



Diesen Effekt demonstriert Darkness in elf neuen Delikatessen, angefangen mit dem Balmenach 9 y.o. aus der idyllisch in den Cromadale Hills gelegenen Speyside-Brennerei. Erneut dabei, aber etwas älter ist der Benrinnes 11 y.o., dessen intensiv fruchtigen, schweren Charakter das Sherry-Finish vertieft. Die Brennerei Dufftown aus dem gleichnamigen berühmten „Malt Whisky Capital“ ist zweifach in unterschiedlichen Stärken mit dem Dufftown 11 y.o. vertreten.

Anlass zu doppelter Freude gibt auch eine an Islays Ostküste gelegene Ikone – mit den torfrauchig-dunkelfruchtigen Abfüllungen Caol Ila 12 y.o. und Caol Ila 14 y.o. Aus welcher der aktuell neun insularen Destillerien er stammt, behalt der „mystery malt“ Islay 13 y.o. dagegen für sich.



Auf dem Weg zur Whisky-Insel lohnt ein Abstecher in Schottlands kleinste Whiskyregion: Derzeit produzieren nur drei Brennereien in Campbeltown oft öligen, maritimen Single Malt – wie den Campbeltown 8 y.o.



Der leichte, weiche Single Malt von Blair Athol passt hervorragend zu Sherry Casks. Wer sich selbst überzeugen will, kann zwischen dem Blair Athol 13 y.o. und dem Blair Athol 15 y.o. wählen. So geheimnisvolle wie wohlgereifte Aromen gibt es dagegen im Highland Single Malt 19 y.o. zu entdecken.

Balmenach 9 y.o – Oloroso Cask Finish

Darkness Speyside Single Malt Scotch Whisky



9 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

56,6% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 11 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Speyside Single Malt Scotch Whisky



11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

56,1% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dufftown 11 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Speyside Single Malt Scotch Whisky



11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

58,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dufftown 11 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Speyside Single Malt Scotch Whisky



11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

58,7% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 12 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Islay Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

56,2% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 14 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Islay Single Malt Scotch Whisky



14 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

55,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Islay 13 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Islay Single Malt Scotch Whisky



13 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

57,7% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Campbeltown 8 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Campbeltown Single Malt Scotch Whisky



8 Jahre

Herkunft: Schottland, Campbeltown

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

56,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 13 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Highland Single Malt Scotch Whisky



13 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

51,4% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 15 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Highland Single Malt Scotch Whisky



15 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

51,4% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highlands 19 y.o. – Oloroso Cask Finish

Darkness Highland Single Malt Scotch Whisky



19 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks, First Fill Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

54% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert