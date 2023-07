Jede Menge Medaillen und Sondertitel für die Marken von Kirsch Import beim ISW 2023

Der International Spirits Award des Meininger Verlags ist eine der bedeutendsten Jurierungen für Spirituosen in Deutschland, und dementsprechend prestigebeladen. Kein Wunder also, wenn Hersteller und Vertrieb über Auszeichnungen dort ihre helle Freude haben.

So auch Kirsch Import, wo man sich insgesamt über 71 Medaillen und sieben Sondertitel quer durchs Sortiment freut. Eine dementsprechende Pressemitteilung ging heute an die Medien – nachdem wir uns aber mit unserer Berichterstattung auf Whisky konzentrieren, haben wir sie auf die dafür relevanten Teile für Sie verdichtet. Und auch hier gibt es jede Menge zu berichten:

71 Medaillen und sieben Sondertitel für die Marken von Kirsch Import beim ISW 2023

Stuhr, 18.07.2023 Die Marken von Kirsch Import, Spirituosen-Importeur der Jahre 2021 und 2022, können erneut an die Vorjahreserfolge anknüpfen. Beim International Spirits Award (ISW) des Meininger Verlages, der dreiteilig im Januar, Mai und Juni stattfand, sicherten sie sich insgesamt 71 Medaillen sowie sieben Sondertitel – damit nochmals elf mehr als 2022.

Auch in diesem Jahr fand der renommierte Meininger‘s International Spirits Award (ISW) in drei Teilen mit unterschiedlichen Kategorie-Schwerpunkten statt. Im Januar wurden Brände und Geiste, Liköre, Weinbrände und Tresterbrände bewertet. Im April folgen Gin und andere Wacholderspirituosen, Aperitifs, Wermuts, Absinths, Tequilas, sonstige Spirituosen und alkoholfreie Destillate. Beim dritten und letzten Teil des Wettbewerbs beurteilte die Jury Ende Juni die Kategorien Whisk(e)y, Rum, Wodka, Korn und andere Getreidespirituosen. Außerdem stand abschließend das große Gin & Tonic Tasting mit denjenigen Gins an, die im April beim ISW Tasting prämiert werden.

Kirsch Import hält wie in den Vorjahren an einem hohen Medaillenspiegel fest. Nachdem Produkte des Familienunternehmens aus Niedersachsen 2022 genau 60-mal Edelmetall gewonnen hatten, sind es diesjährig sogar 71 Plätze auf dem Siegertreppchen. Ob zum dritten Mal in Folge der Titel „Spirituosenimporteur des Jahres“ hinzukommt, bleibt abzuwarten.

Medaillensegen für Kirsch Import bei Whisky

Beim dritten und letzten Abschnitt des Wettbewerbs Ende Juni, der Kür für den Whisk(e)y- und R(h)um-Spezialisten Kirsch Import, gab es besonders häufig Edelmetall: siebenmal Großes Gold, 46-mal Gold und fünf Sondertitel. Damit summieren sich die Prämierungen in diesem Jahr auf 71.

Im Bereich Whisky zeichnete die Jury Waterford The Cuvée mit Großem Gold aus. Die Abfüllung verteidigte darüber hinaus ihren Titel als „Irish Whiskey des Jahres”. Des Weiteren ging Großes Gold an Port Askaig 100° Proof, der zudem „Scottish Whisky Single Malt des Jahres 2023“ wurde. Compass Box The Peat Monster und Glasgow Blend gewannen ebenso Großes Gold wie Glencadam Reserva Andalucía. Die dänische Brennerei Stauning sicherte sich mit Smoke und Bastard Rye Whisky Mezcal Finish zweifach Gold sowie mit letzterem den Titel „Rye Whisky des Jahres 2023“. Whisky-Gold glänzt ferner für weitere Abfüllungen von Amrut, Compass Box, Cotswolds, The GlenAllachie, Ian Macleod, MacNair’s, Millstone, Shinshu Mars, Teerenpeli, The Six Isles, West Cork, und White Heather.

Medaillen für Kirsch Import in den Kategorien Whisk(e)y

Großes Gold:

Compass Box Glasgow Blend

Compass Box The Peat Monster

Glencadam Reserva Andalucía

Port Askaig 100° Proof

Waterford The Cuvée Gold:

Amrut Bagheera

Amrut Indian Single Malt

Amrut Peated Indian Single Malt

Compass Box The Story of the Spaniard

Cotswolds Peated Cask Single Malt Whisky

Ian Macleod Isle of Skye 12 y.o.

Ian Macleod Isle of Skye 8 y.o.

MacNair’s Lum Reek 12 y.o.

Mars Cosmo Blended Malt Japanese Whisky

Millstone 92 Single Rye Whisky

Millstone Oloroso Sherry Cask

Stauning Bastard Rye Whisky Mezcal Finish

Stauning Smoke

The GlenAllachie 2012/2023 10 y.o. PX, Moscatel & Ruby Port Cuvée

Teerenpeli Kulo

Teerenpeli Palo

The Six Isles Port Cask Finish

The Six Isles Batch Strength

The Six Isles Voyager

West Cork Black Cask

West Cork Irish IPA Cask Finish

West Cork Original Blended Bourbon Cask

White Heather 15 y.o. Blended Scotch Whisky by Billy Walker Sondertitel:

Irish Whiskey Single Malt des Jahres 2023: Waterford The Cuvée

Rye Whisky des Jahres 2023: Stauning Bastard Rye Whisky Mezcal Finish

Scottish Whisky Single Malt des Jahres 2023: Port Askaig 100° Proof Islay Single Malt Whisky