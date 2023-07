Neu von Kirsch Import: Duncan Taylor Ben Nevis Octave & Bunnahabhain Peated sowie neuer Isle of Raasay

Neben den von uns schon vor kurzen vorgestellten Neuheiten von Glencadam gibt es weitere interessante Neuerscheinungen, die Kirsch Import in die heimischen Läden bringt. Es beginnt mit exklusive Abfüllungen von Duncan Taylor und setzt sich mit einer neuen Abfüllung von der Isle of Raasay Distillery fort. Wie immer haben wir die Details dazu für Sie:

Exklusives aus dem flüssigen Archiv von Duncan Taylor: The Octave & Bunnahabhain Peated – nur von Kirsch

Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Abfüllungen aus dem Hause Duncan Taylor & Co. Diese basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt. Für The Octave gönnt der unabhängige Abfüller ausgewählten Single Malts oder Single Grains in den ca. 50 Liter fassenden Sherry-Oktav-Fässern ein mehrmonatiges Finish – und erzielt so ausgesprochen raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile.



Den neuesten Beleg liefert das Familienunternehmen mit dem exklusiv für Kirsch-Kunden abgefüllten Ben Nevis 2012/2023 – einer Vermählung von frischen, hellen Tönen mit weichen Sherrynoten, Butterscotch und schokolierten Nüssen.



Ebenfalls ausschließlich zu Kirsch-Kunden kommt das Private Cask Bottling Bunnahabhain 2014/2023, aus dem rauchigen Zweig der Brennerei-Ikone. 174 Flaschen bringen bei fassstarken 54% vol. den puren Islay-Geschmack zu Fans maritimer Torfnoten.

Ben Nevis 2012/2023 – The Octave

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import – Germany

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Oloroso Sherry Octave Cask (Finish)

Fassnr. 3635053

86 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Bunnahabhain 2014/2023 – Peated

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import – Germany

8 Jahre

Dest. 16/10/2014

Abgef. 21/04/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Butt

Fassnr. 3814010857

174 Flaschen

54% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Reif für die Insel? Maritim-fruchtiger Genuss mit dem Isle of Raasay Single Malt

120 Einwohner, zwei Geschäfte, ein Hotel, dazu launisches Klima und eine atemberaubende Landschaft – das war die Isle of Raasay bis zum Jahr 2017. Seitdem gibt es dort eine Attraktion mehr: die erste legale Whiskydestillerie der schottischen Insel. Der Isle of Raasay Single Malt kombiniert ungewöhnlich lang fermentierte, getorfte (48-52 ppm) und ungetorfte Rohbrände der Brennerei. Separat voneinander reifen sie an der Küste des Hebriden-Eilands in einer für Schottland neuartigen Fasskombination – für Eleganz, Komplexität und Charaktertiefe.



Dasselbe gilt für das neue Batch R- 01.2. Im Insel-Whisky trifft Kirsche auf Aprikosen und zarter Holzrauch auf Salzkaramell. Den charakteristischen Geschmack süßer Brombeerfrüchte bringt bereits der Rohbrand mit.



Den Raasay-Charakter betont die Brennerei mit der eigenen Flaschenform, die die wilde Schönheit der Insellandschaft und deren geologisches Erbe einfängt. Grundlage für den Single Malt ist Malz aus schottischer Gerste, über Highland-Torf gedarrt. Noch! Denn ausschließlich Zutaten von der windgepeitschten Hebrideninsel zu nutzen, ist das erklärte Ziel. Dafür brachten die Raasay-Gründer, Bill Dobbie und Alasdair Day, im Mai 2017 den Gerstenanbau zurück auf das Eiland.

Isle of Raasay Single Malt – Batch R- 01.2

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Dest. 16/01/2019 – 27/11/2019

Abgef. 05/04/2023 – June 2023

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Rye Whiskey Casks (65%), Virgin Chinkapin Oak Casks (25%), First Fill Bordeaux Red Wine Casks (10%)

46,4% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert