Simple Sample kündigt ein neues Live-Tasting an, das, ganz dem beliebten Format folgend, danach jederzeit weiter auf Youtube abrufbar sein wird. Diesmal geht es mit sieben Samples zur Brennerei Tomintoul, begleitet wird das Ganze unter anderem von Cody Reynolds, Brand Ambassador bei Tomintoul sowie Patrick Ahluwalia.

Hier alle Infos dazu, nebst einem Link fürs Sample-Set, das Sie ab sofort online bestellen können:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Simple Sample Online-Tasting Tomintoul Live-Tasting #1 – mit Cody Reynolds & Patrick Ahluwalia

Es ist mal wieder soweit!

Ein neues Live-Tasting mit Simple Sample steht an.

Diesmal geht es in die Speyside zur Tomintoul Distillery! Und Leute, das wird ein spannender Abend! Es warten gleich 7 Abfüllungen auf euch. So könnt ihr euch einen guten Überblick über die Qualitäten der Brennerei verschaffen.

Begleitet wird das Ganze von Cody Reynolds, Brand Ambassador bei Tomintoul. Warte, den Namen kennen wir doch. Richtig, Cody hat Olli & Steffen bereits zum Glencadam Tasting begleitet. Er ist UK & European Ambassador für Angus Dundee Distillers – also Tomintoul und Glencadam. Simple Sample freut sich sehr ihn wieder dabei zu haben, und sind gespannt was er von Tomintoul berichten kann. Auch für euch ist so ein Insider immer interessant, schließlich könnt ihr ihn mit Fragen löchern und bekommt gleich eine Antwort.

Außerdem könnt ihr euch auf den allseits beliebten und bekannten Patrick Ahluwalia freuen. Seine unkomplizierte Art, sein perfektes Englisch und sein scheinbar unendliches Wissen über Whisky, macht ihn auch bei Olli & Steffen zu einem ihrer liebsten Tasting Begleiter.

Zum Line-Up:

Es geht los mit dem Tomintoul 10 Jahre. Seine Reifung fand ausschließlich in besten Ex-Bourbon Fässern statt. Ein gelungener Einstieg erwartet euch!

Nach zwei gelungenen NAS Whiskys mit spannendem Finish gibt es den Tomintoul 14 Jahre White Port Cask Finish. Die White Port-Barriques ergänzen den Tomintoul Single Malt perfekt und verleihen ihm reichhaltige Fruchtaromen.

Noch ein Jahr drauf und heraus kommt der Tomintoul 15 Jahre Old Port Cask Finish. Hier erwarten euch Schokolade, Kirsche, Sultaninen und Gewürze.

Nun folgt das kleine Highlight Tomintoul 17 Jahre Old PX Cask Finish. Ein reichhaltiges Bouquet aus Pflaumen und Gewürzen sollen dem Whisky einen starken Charakter und Komplexität verleihen.

Ein bisschen Torf muss sein! Und da kommt der Tomintoul 15 Jahre Peaty Tang genau richtig. Euch erwarten heidige Rauchigkeit ausgeglichen mit cremig-süßen Tönen und Eichenwürze. Und das Ganze mit 15 Jahren!

Im Detail erhaltet ihr eine Samplebox mit 7x2cl:

– Toumintoul 10 Jahre – 40% vol.

– Toumintoul NAS Pinot Noir Cask Finish – 40% vol.

– Tomintoul NAS PX Cask Finish – 40% vol.

– Tomintoul 14 Jahre White Port Cask Finish – 46% vol.

– Tomintoul 15 Jahre Old Port Cask Finish – 46% vol.

– Tomintoul 17 Jahre PX – 46% vol.

– Tomintoul 15 Jahre Peaty Tang – 40% vol.

Alle 7 Abfüllungen inklusive der Box und dem Tasting mit Simple Sample, Cody & Paddy kommen für lediglich 26,90€ zu euch nach Hause!

Es wird am 26.07.2023 um 20:00 Uhr stattfinden, kann aber auch im Nachhinein ohne Probleme angeschaut werden.

Das Set ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample bestellbar und sofort verfügbar.“