War früher wirklich alles besser? Können die Abfüllungen aus den vergangenen Zeiten eine höhere Qualität vorweisen?

Simple Sample möchte dieser Frage nachgehen und hat drei zu vergleichende Whisky-Paare zusammengestellt, die es gilt am 22.05.2024 beim „Old School vs. New School – Live Tasting“ zu verkosten. Das Live Tasting findet auf YouTube & Facebook gleichzeitig statt und kann auch im Nachhinein unbegrenzt angeschaut werden.

Hier alle Infos zu diesem Tasting, die wir von Simple Sample erhalten haben:

Whisky Battle #11 – Old School vs. New School– Live Tasting von und mit Simple Sample

Es ist wieder Tasting Zeit!

Am 22.05.2024 stellen wir uns wieder die allseits beliebte Frage: War früher wirklich alles besser?

Dazu haben wir drei sehr krasse Raritäten herausgesucht die wir blind gegen die aktuellen ähnlichen Vertreter antreten lassen. – Möge der Bessere gewinnen!

Solch „alte“ Abfüllungen sind keinesfalls alltäglich und wir versprechen uns extrem viel davon, gerade wenn man mal ein wenig in der Base stöbert und Notes/Bewertungen dazu liest.



Da wir uns hier ja aber in einem Whisky Battle befinden, verkosten wir Runde für Runde die Abfüllungen blind gegeneinander! Können die Old School Bottlings wirklich soweit davon ziehen, sind sie wirklich soooo viel besser wie immer gesagt wird, oder sind die Aktuellen gar nicht so schlecht?

Wie viel Nostalgie ist dabei? Schmeckt es nur besser weil „es ist alt, es muss besser schmecken“ oder sind sie qualitativ wirklich besser? Der absolut blinde und unvoreingenommene Vergleich wird die Wahrheit ans Licht bringen!

– Runde 1 –

In der ersten Runde haben wir den Glengoyne 17 Jahre. Ein Single Malt Whisky mit sehr schöne Sherry Aromen, dazu süßer Pudding, viel Frucht und Rosinen, reife Äpfel und Orangen. Im Geschmack leicht nussig, malzig, leichte Noten von Orangenschalen, Apfelkompott und viel Eiche. Der Abgang ist lang und reichhaltig, mit einer würzigen Eichennote.

Wie viel mehr Charakter steckt hier im Vergleich zur aktuellen Abfüllung drin?

Ein überaus spannender und hoffentlich sehr geschmackvoller Vergleich.

– Runde 2 –

Mit einer Bewertung von 90,23 / 100 Punkten auf Whiskybase.com haben wir in der zweiten Runde den Macallan Boutique Collection 2016. Kann da sein Gegner mithalten? Wir machen den Vergleich.

Zur Eröffnung der ersten Macallan Boutique am Taiwan Taoyuan Airport im Jahr 2016 hat Macallan die exclusive Macallan Boutique Collection vorgestellt und dies ist die First Release der seitdem erscheinenden Limited Boutique Collection. Die Zusammenstellung zu diesem limitierten Macallan Highland Single Malt Whisky erfolgte aus besonderen Fässern , die nur für distinguierte Gäste reserviert sind, die das Easter Elchies House, die geistige Heimat des Macallan, besuchen.

Der Macallan Boutique Collection Release 2016 Batch Nr. 1 ist ein vollmundiger, reicher und glatter Highland Single Malt Whisky mit kräftigen 57,0% vol., der im Geschmack von Gewürzen und Früchten mit subtilen Noten geprägt ist und mit einem mittellangen bis langen, sanften und wärmenden Finish mit verkohlter Eiche glänzt.

Wir sind sehr gespannt auf den Vergleich „alt gegen neu“!

– Runde 3 –

Den Abschluss macht der 21 jährige Lagavulin. Er wurde mit 50.9% vol. abgefüllt und stammt aus Refill American Oak Hogshead und neu ausgebrannten Hogsheads Casks. Auch er hat eine Top Bewertung von 90,29 / 100 Punkten auf Whiskybase.com bekommen.

Die Lagavulin Jazz Festival-Abfüllung ist seit ihrer Einführung im Jahr 2011 ein ausverkaufter Erfolg, und die jährliche Veröffentlichung der exklusiven Abfüllung hat sich seitdem zu einem wichtigen Moment im Whisky-Kalender entwickelt.

Ist diese Bewertung zuschlagen?

Wir lassen uns überraschen.

Am 22.05.2024 um 20:00 Uhr geht’s los!

Man kann es aber natürlich auch im Nachhinein ohne Probleme oder Einschränkungen noch abschauen bzw. nachholen.

Das 6x2cl Set bekommt ihr für 64,90€ anstatt 96,60€

das macht ganze 33% Rabatt!

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und auf einen schönen Abend mit euch.

Das Tasting findet auf YouTube & Facebook gleichzeitig statt und kann auch im Nachhinein unbegrenzt angeschaut werden.

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!