Neu: “Dark” Islands Peated 15 Jahre – 1st Fill PX Sherrycask – Simple Sample Single Casks – 0,5L Großflasche inkl. 2cl Sample

Von einer nicht näher genannten Insel stammt der 15 Jahre alte „Dark Islands Peated“ von Simple Sample, der ab heute in den Verkauf geht. Wer sich die Abfüllung unter den Christbaum legen will, der findet nachträglich alle Infos dazu in der Pressemitteilung:

“Dark” Islands Peated 15 Jahre – 1st Fill Pedro Ximénez Sherrycask – Simple Sample Single Casks – 0,5L Großflasche inkl. 2cl Sample

Überraschung 😊

Wobei, viele der Käufer vom „Dark“ Speyside wussten ja schon ungefähr Bescheid was in den Startlöchern steht – hier jetzt endlich offiziell!

➡ Heute geht er endlich Online – intern nennen wir dieses Fass gerne „unsere kleine Drecksau“ – das beschreibt sogar ziemlich gut auf welches Geschmackserlebnis ihr euch hier einstellen könnt.

Satte 15 Jahre lang verbrachte dieser rauchige Inselwhisky in einem 1st Fill Pedro Ximénez Sherryfass.

Von welcher Insel genau dieser speckig-rauchige Single Malt stammt dürfen wir leider nicht verraten.

➡ Fassstark abgefüllt mit 53,9%vol. kommt er selbstverständlich ungefärbt und ungefiltert in die Flasche und in eure Gläser!

Die Eckdaten:

➡ „Dark“ Islands Peated

➡ Single Malt Whisky – Single Cask

➡ 1st Fill PX Sherry

➡ 15 Jahre alt – 53,9%vol. Fassstärke

➡ ungefärbt und nicht kühlgefiltert

➡ 0,5 Liter Flasche inkl. 2cl Sample

Notes:

➡ Nase

– sehr warmer Rauch

– geräucherter Schinken und Bacon

– süße, rauchige BBQ Soße

– Kandierter Pfirsich

– Honigmelone

– allgemein ziemlich „dreckig“

➡ Geschmack

– perfekt eingebundener Alkohol

– feine Würze mit Zimt und Kardamom

– volle Ladung Räucherschinken, sehr cremig und ölig

– verbunden mit der Süße erinnert es an Honigmelone mit Parmaschinken

➡ Abgang

– mittellang

– würzig

– süße, verbrannte Früchte

Das Beste kommt aber erst noch; und das ist der Preis!

Für verhältnismäßig sehr schlanke 69,90€ (1l = 134,42€) kommt der Whisky in der 0,5l Flasche INKL. 2cl Sample und Versand zu euch nach Hause.

Limitiert auf 489 Flaschen – 486 davon kommen in den freien Verkauf.

Wenn weg, dann weg!!

Hier geht es direkt zur Flasche

Sláinte!