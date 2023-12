Der Highland Herold Winterausgabe 2023 ist da!

Die Winterausgabe 2023 des Highland Herold ist diesmal ein kleines frühes Weihnachtsgeschenk, denn sie ist soeben, einen Tag vor dem Abend der Bescherung, erschienen – mit einer Vielzahl an unterschiedlichen und weiterführenden Artikeln, die wie immer interessanten Lesestoff bieten.

Was Sie im Highland Herold #61 finden können, haben wir nachfolgend in der Übersicht aufgelistet:

Herunterladen können Sie den neuen Highland Herold wie immer gratis hier.

Aus dem Inhalt

Vielfach destilliert: Kontinuierlich oder in Batches, die effiziente Kolonnenbrenntechnik ist weltweit im Einsatz.



Phenolgehalt im Malz: Zwei Analysemethoden liefern unterschiedliche ppm-Werte.



Segretario di Stato: der Pure Malt Whisky der Poli Distillerie aus Schiavon, Italien



Umiki: neuer Blended Whisky aus Japan mit Kiefernholzfass-Finish



Whisky brennt: Schutzmaßnahmen beim Umgang mit explosiven Stoffen am Beispiel der neuen Port of Leith Distillery



Drink Responsibly: die Wirkung von Ethanol im menschlichen Körper



Buchrezension: „Japanese Whisky Yearbook 2023“ von Mamoru Tsuchiya (Hrsg.)