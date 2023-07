Brown-Forman Deutschland launcht limitierte JACK DANIEL’S McLaren Racing Edition

Nach dem Launch in Österreich ist nun auch Deutschland dran: Brown-Forman launcht über die deutsche Tochter die JACK DANIEL’S McLaren Racing Edition, eine limitierte Sonderauflage des Tennessee Whiskeys. Sie ist schon jetzt online und von Anfang September bis Ende Dezember 2023 im deutschen Lebensmittelhandel zu finden. Der Preis: von 25,99 Euro (UVP).

Hier die Infos, die wir für Sie erhalten haben:

Hamburg, 4. Juli 2023 – Die limitierte Flasche mit der besonderen Verpackung und dem individuellen Etikett feiert die Partnerschaft zwischen JACK DANIEL’S und McLaren Racing. Die Sonderedition ist weltweit in ausgewählten Märkten erhältlich und ehrt die Gründer von JACK DANIEL’S und McLaren Racing, Mr Jack Daniel und Mr Bruce McLaren. Brown-Forman Deutschland bringt die Rennsport Edition ab Anfang September bundesweit in den Lebensmittelhandel, im E-Commerce ist sie ab sofort verfügbar.

so Sophia Angelis, Jack Daniel’s SVP, Global Managing Director, Brown-Forman. Angelis weiter:

„Wir sind begeistert, diese spezielle McLaren Racing Flasche mit JACK DANIEL‘S auf den Markt zu bringen; eine aufregende Zusammenarbeit mit einem Partner, der unsere Ambition teilt, die Fans in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen“,

so Louise McEwen, Executive Director, Brand & Marketing, McLaren Racing. McEwen führt weiter aus:

„In unserem 60. Jahr feiern wir das große Erbe unseres Teams, das von Bruce McLaren begründet wurde. Diese limitierte Flasche ist eine weitere fantastische Möglichkeit, diese Feierlichkeiten mit unseren Fans zu teilen und dabei sowohl an Bruce als auch an Jack – zwei bedeutende Gründer – zu erinnern. Ich freue mich darauf, die Flasche in den Regalen rund um den Globus zu sehen.“