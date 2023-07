Eine neue Abfüllung unter dem „Vibrant Stills“-Logo ist von Alba Import vorgestellt worden – wie immer handelt es sich um eine Abfüllung aus einer der Brennereien, die vom Unternehmen in Deutschland vertreten werden. Diesmal ist es ein leicht getorfter Wolfburn, der die Gaumen der Whiskyfreunde in Deutschland begeistern soll. Insgesamt 1500 Flaschen davon wird es geben – mehr über den 2015 destillierten exklusiven Whisky nachfolgend:

Alba Import stellt neue Wolfburn Small Batch Abfüllung exklusiv für Deutschland vor

Bereits seit einigen Jahren präsentiert Alba Import exklusive Abfüllungen, die ausschließlich für den deutschen Markt aufgelegt werden- zu erkennen am „Vibrant Stills“-Logo auf dem jeweiligen Label.

In enger Zusammenarbeit mit den vom Unternehmen vertretenen schottischen Brennereien wie Bladnoch, Kingsbarns und Wolfburn Distillery oder der bretonischen Distillerie Warenghem sucht das Team von Alba Import außergewöhnliche Fassreifungen aus, die so oftmals von den Destillen noch nicht vorgestellt wurden.

Mit der im hohen Norden Schottland’s gelegenen Wolfburn Distillery verbindet Alba Import eine ganz besonders enge Beziehung, schließlich arbeitet man bereits seit Eröffnung der Brennerei im Jahr 2013 zusammen. Zu diesem Anlass bzw. zum 10-jährigen Jubiläum der Brennerei fuhr erst vor wenigen Wochen die Wolfburn 10th Anniversary Roadshow durch Deutschland und zusammen mit circa 500 Gästen wurde an sechs Stationen gefeiert.

Bereits während dieser Tour-Events gab es einen ob der Qualität sehr gelobten Preview auf die nunmehr sechste Wolfburn „Vibrant Stills“ Abfüllung, die Alba Import jetzt vorstellt und in den Handel gibt.

Nach besonderen Fassreifungen wie dem Ausbau in PX-Sherry, Port oder Rum Fässern ist es in diesem Jahr erstmals eine leicht getorfte Wolfburn Qualität, die vom Vibrant Stills Logo geziert wird, gereift in besonders intensiven Fresh Bourbon Barrels.

Fünf dieser Fässer, im Jahr 2015 mit dem leicht getorften Wolfburn Destillat (10 ppm Malzspezifikation) befüllt, wurden nun nach acht Jahren der Reifung vermählt und mit 50% Alkoholstärke auf insgesamt 1500 Flaschen gezogen.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import:

„Wir freuen uns sehr, unseren neuen Wolfburn „Vibrant Stills“ vorstellen zu können. Der cremige, üppig süße Einfluss der frischen Bourbon Fässer als perfekter Gegenspieler zu herberen Torfnoten in Verbindung mit der kleinen Fassgröße eines Barrels, die zur einer schnelleren Reifung beiträgt, waren dabei ausschlaggebend für unsere Fassauswahl und es hat sich wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, dass das Besondere oft im vermeintlich Einfachen, nämlich dem Bourbon Barrel, steckt.“

Tasting Notes