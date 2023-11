Der Deutschland-Launch von The Hearach

Hamburg, St. Pauli, Landungsbrücken: Für die Vorstellung des ersten Whiskys der Isle of Harris Distillery – The Hearach – wählte Alba Import, deutscher Distributor und Importeur des Portfolios des Brennerei, einen mehr als passenden Ort. In den Räumen des Hafen-Klub Hamburg, die einen hervorragenden Blick auf einen Teil des großen Hafens ermöglichten, luden die Alba Import Geschäftsführer Corinna Schwarz und Dietmar Schulz sowie, von der Isle of Harris Distillery, International Brand Development Executive Eilidh Macdonald und Managing Director Simon Erlanger zum Launch ein.

Von links nach rechts: Eilidh Macdonald, Dietmar Schulz, Fatima Fiach, Corinna Schwarz und Simon Erlanger

Mit ihrer Harfe, ihrem Gesang und schottischer Musik begleitete Fatima Fiach die feierliche Vorstellung dieses Single Malts und schuf so einen atmosphärisch stimmigen Rahmen. Der Hafen-Klub Hamburg stellte nicht nur seine Räumlichkeiten zur Verfügung, aus seiner Küche erreichten uns kleine, vorzügliche kulinarische Aufmerksamkeiten. Wir waren also bereit für The Hearach.

Doch bevor wir uns dem ersten Whisky der Isle of Harris Distillery widmen konnten, brachten uns Eilidh Macdonald und Simon Erlanger der Insel, der Brennerei und somit auch dem Single Malt erst einmal näher. Denn recht Vieles ist hier etwas anders, als wir es vielleicht gewohnt sind.

Die Isle of Harris liegt im Westen Schottlands in den Äußeren Hebriden und ist die südliche Region der Insel Lewis and Harris, Auch wenn die Insel mit zwei Namen bezeichnet wird, ist es eine Insel. Verbunden sind sie durch eine schmale Landenge, und unterscheiden sich landschaftlich. Die Isle of Harris ist bergig und eher rau, Lewis flacher und dafür torfig.

Die Herausforderungen, mit denen die Bewohner der Insel konfrontiert sind, unterscheiden sich nicht wesentlich von denen auf den anderen Inseln im Westen Schottlands. Zwar verfügt Harris mit ihrem weltberühmten Harris-Tweed ein eigenes und gesetzlich geschütztes Produkt, doch es kann nicht für alle Bewohner der Insel für ein Einkommen sorgen. Die Insel kämpft, wie viele andere auch, mit einer sinkenden Zahl der Einwohner. Speziell junge Menschen verlassen die Insel und finden in den Städten des Mainlands eher ihre beruflichen Chancen und Perspektiven.

Um dieser Entwicklung entgegen zu arbeiten, entstand die Isle of Harris Distillery. Der Musikwissenschaftler Anderson Bakewell, auf der Nachbarinsel Scarp lebend, entwickelte die Idee der ersten Whisky-Brennerei auf der Insel Harris. Diese sollte sowohl die Insel-Gemeinschaft mit einbeziehen und zudem für die jungen Inselbewohner eine langfristige berufliche Perspektive bieten, und ihnen so ein Verbleiben und Leben auf der Insel ermöglichen.

Kredite konnte diese Social Distillery sich sichern, auch private Investoren begeisterten sich für diese Idee und beteiligten sich an diesem Projekt, bei dem ein Return on Investment nicht im Vordergrund steht. Die Isle of Harris Distillery öffnete offiziell am 24. September 2015, das erste Whisky-Fass mit der Nummer 2016-001 wurde am 27. März 2016 befüllt. Und wir vermuteten damals, nur noch etwas mehr als drei Jahre auf den ersten Whisky von der Isle of Harris warten zu müssen. Doch von der Brennerei war immer zu hören, dass der erste Whisky abgefüllt wird, wenn dieser auch bereit dafür ist. Es sollte also noch bis zum Jahr 2023 dauern.

Ende Mai 2023 gab die Isle of Harris Distillery dann endlich das Erscheinungsdatum von The Hearach – auch der Name ihres ersten Whisky veröffentlicht die Brennerei erstmalig – bekannt. Am 22. September fanden die Launch-Feierlichkeiten auf der Insel statt, denen auch online beigewohnt werden konnte. Im Anschluss erreichten dann die einzelnen Batches die jeweiligen Märkte. In Deutschland ist Batch 6 erhältlich, das aus 12.026 Flaschen besteht, die zwischen dem 28. Juli und dem 14. August auf der Insel befüllt wurden. Alle Fakten und alles Wissenswertes hinter und rundum The Hearach wird von der Brennerei offen und transparent kommuniziert. Auf ihrer Website sind Label zu den jeweiligen Batches einsehbar. So beispielsweise hier alles zu Batch 6, und von dieser URL sind auch die der weiteren Batches ohne Probleme ableitbar.

Die leicht rauchigen Malts (generell zwischen 12 -16 ppm) für The Hearach reiften hauptsächlich in ehemaligen Bourbon-Fässern. Hier verwendete die Destillerie casks aus den Brennereien Heaven Hill (21 %) und Buffalo Trace (64 %). Zusätzlich kamen Oloroso- und Fino-Fässer zum Einsatz. The Hearach zeigt sich in der Nase überraschend weich, zart, mit einer gewissen alters-untypischen Eleganz und großen Balance. Karamell-Aromen, Vanille und Noten von altem Holz bilden ein sehr rundes Bouquet. Sehr weich und rund zeigt er sich auch am Gaumen, mit einer feinen Textur. Hier zeigt sich ein wenig Rauch und Torf, gepaart mit einer leichter Herbheit, Frucht und Holz. Nahm am Gaumen sowohl Komplexität als auch Volumen schon zu, steigert sich dies im Finish nochmals. Sehr voll und mundfüllend, findet sich hier nochmals Karamell und die Würzigkeit von Holz, bevor die Aromen dann recht lang nachhallend vergehen.

Wir haben eigentlich recht lange auf den Whisky gewartet. Viele junge Brennereien nutzen nach Ablauf der vorgeschriebenen Lagerzeit direkt die Gelegenheit, ihren ersten Whisky abzufüllen. Auf der Isle of Harris ließen sie sich etwas mehr Zeit, und dies völlig zu recht. Den ersten Malt erst abzufüllen, wenn dieser dafür auch bereit ist, war keine Ankündigung, die eine Marketing-Abteilung entwickelte. The Hearach, würde er ein Alter auf dem Etikett vorweisen, ist ein 5 Jahre alter Single Malt. Und selten zeigt sich eine erste Abfüllung einer Whisky-Brennerei, in einer vergleichbaren großen Menge veröffentlicht, so reif, rund und komplex.

The Hearach ist seit dem 9. Oktober in Deutschland und Österreich im Fachhandel erhältlich.