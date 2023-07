Die Destillerie Glencadam in den Highlands erfreut Whiskygenießer mit einer Reihe neuer Abfüllungen – insgesamt sind es fünf neue Bottlings, die mit unterschiedlichen Wood Finishes Abwechslung bringen.

Zu finden sind diese im deutschen Handel, importiert von Kirsch Import – und von dort haben wir auch die Presseinfo und die Bilder erhalten, die Ihnen die neuen Abfüllungen näher bringen sollen. Nach einer generellen Übersicht finden Sie die Daten und die kompletten Tasting Notes für alle fünf neuen Whiskys von Glencadam:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Aus bestem Holz geschnitzt: Glencadam mit neuen Wood Finishes

Stuhr, 03.07.2023 Wenn Tradition, Passion und Handwerkskunst aufeinandertreffen, kann Exzellentes entstehen. Das beweist die altehrwürdige Brennerei Glencadam in den schottischen Highlands jetzt mit fünf eleganten Single Malts, gefinished in erlesenen Wein- Casks, Port- und Sherryfässern.

Mit ihrer Gründung im Jahr 1825 ist die Glencadam Distillery eine der ältesten und zudem nach wie vor eine der kleinsten Brennereien Schottlands. Nur zwei Jahre zuvor war das Brennen von Whisky in Schottland legalisiert worden. Zur lebhaften Geschichte der Brennerei gehört auch, dass sie während beider Weltkriege geschlossen war, um als Kaserne für Soldaten zu dienen. 2000 wurde sie geschlossen, doch drei Jahre später von dem unabhängigen Unternehmen Angus Dundee Distillers übernommen und wiederbelebt.

Die Brennerei selbst ist über die Jahre hinweg weitgehend unverändert geblieben und hat sich ihren ursprünglichen Charakter und Charme bewahrt. Robert Fleming, Master Distiller von Glencadam, schwärmt von seiner Wirkungsstätte:

„Glencadam ist eine der ältesten Brennereien in Schottland und stellt seit 1825 einen einzigartigen Whisky im Stil der East Highlands her. Dieser würzige und sehr fruchtige Single Malt ist ein seltener Dram, der zu Recht viele Preise in der ganzen Welt gewonnen hat, ein Beweis für die alten Verfahren und das erfahrene Team, das ihn herstellt.“

So klein und geheim die Glencadam Distillery auch ist: Ihre Range sorgt für Abwechslung. Rund 180 Jahre mussten Feinschmecker auf Originalabfüllungen der Brennerei aus den East Highlands warten. Die bis zu 38 Jahre alten Whiskys entstehen wie zu Glencadams Gründerzeit in zwei Pot Stills aus Kupfer. Aufgrund ihrer Bauweise erzeugen sie eine zarte und weiche Spirituose, die im traditionellen Dunnage-Warehouse in einer Vielzahl an hochwertigen Fässern reift.

Den komplexen Einfluss von Butts, Barrels und Barriques – allesamt vorbelegt mit (Likör-)Weinen – demonstriert Glencadam in einer neuen Wood-Finish-Serie, bestehend aus fünf weder kühlfiltrierten noch gefärbten Single Malts in idealer Trinkstärke.

Für die Veredelung ihres Glencadam Reserva PX bauen die Highlander auf süße Pedro Ximénez Sherry Butts. Das Ergebnis ist üppig, mit Sirup- und dunklen Fruchtnoten, Schokolade und Gewürzen. Mit zwei Single Malts aus portugiesischen Fässern erkunden Genießer den Kontrast zwischen Tawny und weißem Portwein. Der Glencadam Reserva de Porto Tawny ist von Beerenfrüchten geprägt, während der Glencadam Reserva de Porto Branco spritziger und zugleich cremiger ist.

Auf französische Eiche setzen schließlich der Glencadam Reservé de Burgundy und der Glencadam Reservé de Bordeaux. Pinot Noir Casks verleihen Ersterem einen süßen, öligen Charakter, mit Noten von Schwarzen Johannisbeeren, Kaffee und Ingwer. Die Nachreifung in Merlot Wine Barrels aus dem Bordeaux hinterlässt dagegen Spuren von Rhabarber- Crumble, Kakao und Eichenwürze.

Glencadam Reserva de Porto Branco – Small Batch Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, White Port Barriques (Finish)

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt Verkostungsnotizen

Nase: Spritzige Erdbeeren und Steinfrüchte in Verbindung mit Schlagsahne, buttrigem Malz und Zitrusölen.

Gaumen: Süße Schichten von Sommerbeeren und Bratapfel vermischt mit goldenen Rosinen, Himbeerkonfitüre und Sirup-Keksen. Nachklang: Weißer Pfeffer und Puddingtörtchen gehen über in anhaltende Noten von Honigwaben- Toffee und Sandelholz.

Glencadam Reservé de Burgundy – Small Batch Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Pinot Noir Wine Barrels (Finish)

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt Verkostungsnotizen

Nase: Satte Aromen von dunklen Früchten, Sauerkirschkonfitüre, Pflaumenkompott und Mousse au Chocolat.

Gaumen: Süß und ölig mit Schichten von gekochten Schwarzen Johannisbeeren, Paranüssen, Brombeeren und Bananenbrot mit einem Hauch von Espresso, Nelke und Sternanis. Nachklang: Mokka und Schwarzwälder Kirschtorte, gefolgt von wärmendem Ingwer, Muskatnuss und Zederngewürz.

Glencadam Reserva PX – Small Batch Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Pedro Ximénez Sherry Butts (Finish)

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt Verkostungsnotizen

Nase: Üppige Aromen von Christmas Pudding, getrockneten Feigen und dunkler Schokolade mit Zedernholz und Gewürznelken.

Gaumen: Süße Schichten von Ahornsirup, Sirup- Bonbons und Pflaumen, gepaart mit Maraschino- Kirschen, Brandy-Butter und Schwarzwälder Kirschtorte. Nachklang: Wärmende Eindrücke von Honigwaben- Toffee, Früchtekuchen und kandiertem Ingwer, die zu anhaltenden Noten von Kirschmarmelade und Espresso übergehen

Glencadam Reserva de Porto Tawny – Small Batch Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Tawny Port Barriques (Finish)

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt Verkostungsnotizen

Nase: Kräftige dunkle Früchte und kandierte Nelken mit Anklängen von Schwarzer Johannisbeere, Lakritze und Backgewürzen.

Gaumen: Schichten von Brombeeren, Johannisbeermarmelade, Sirup-Bonbons und Schattenmorellen, die zu Pflaumen-Crumble und Zedernholzgewürzen übergehen. Nachklang: Wärmende Noten von Walnuss, hellem Sirup und Victoria-Biskuitkuchen, die in getoastete Holzgewürze übergehen.

Glencadam Reservé de Bordeaux – Small Batch Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: American Oak Bourbon Casks, Merlot Wine Barrels (Finish)

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt Verkostungsnotizen

Nase: Süße Aromen von Walderdbeeren und Fruchtbonbons vermischen sich mit Zedernholz, Brombeermarmelade und Ingwerkeksen.

Gaumen: Aromatische Schichten von Fruchtkompott und Rhabarber-Crumble, vermischt mit Kakao, gerösteten Kastanien und Eichenwürze.

Nachklang: Anklänge von mit Kirschlikör gefüllten Zartbitterpralinen und Espresso mit anhaltenden, sanften Kuchengewürzen.

(Alle Bilder: Kirsch Import)