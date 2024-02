Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie 3x je eine Flasche des brandneuen limitierten Glencadam 15yo mit Madeira Cask Finish!

Drittes Gewinnspiel in diesem Jahr – und wir erhöhen diesmal auf drei Gewinne, und was für welche: Unser Gewinnspielpartner Kirsch Import hat uns drei Flaschen einer Sonderabfüllung aus einer Destillerie in den Highlands zur Verfügung gestellt, die immer mehr Fans in Deutschland findet: Glencadam. Der Glencadam 15 y.o. mit Madeira Cask Finish ist in einer deutlich limitierten Auflage von weniger als 6.000 Flaschen abgefüllt worden und überzeugt mit seiner komplexen Aromenvielfalt. Dabei bleibt er dank der sanften und weichen Destillerie-Charakteristik wunderbar trinkbar.

Diese flüssige Gaumenfreude kann schon bald Ihnen gehören – Sie müssen nur hier mitspielen und die leichte Gewinnfrage beantworten. Und diese ist mit der Lektüre der nachfolgenden Infos noch einfacher zu beantworten.

Unser Gewinnspiel läuft nur mehr bis Sonntag – spielen Sie jetzt mit!

Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück und freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Hier also alle Infos zur Destillerie Glencadam und dem exklusiven Whisky, den Sie gewinnen können:

Glencadam: 180 Jahre bis zum eigenen Whisky

Wir schreiben das Jahr 1825. Die ersten von Pferden gezogenen Omnibusse fahren durch Londons Straßen, die britische Hauptstadt läuft Peking den Rang als größte Metropole der Welt ab – und die schottische Brennereiwelt floriert. Nach dem Erlass des „Excise Act“ kurze Zeit zuvor waren die Whiskysteuern massiv gesunken. Eine der frühen Destillerien, die sich in der Folge lizensieren lässt, ist 1825 Glencadam. Es soll dennoch rund 180 Jahre dauern, bis die kleine Destillerie mit den roten Türen und Fensterrahmen ihren ersten eigenen Single Malt auf den Markt bringt.

Geheimtipp: Traditionelle Single Malts für Entdecker

Vor rund 18 Jahren war es an der Zeit: Glencadam sollte nicht mehr nur namenloser Bestandteil schottischer Blends sein, sondern sich selbst einen Namen machen. Ihr Image als „hidden gem“ hat sich die Highland-Brennerei aber bis heute bewahrt. Ihr fruchtiger, leicht würziger „East Highlands” Single Malt aus ungetorftem Gerstenmalz gilt bis heute als Geheimtipp. Die bis zu 30 Jahre alten, weder gefärbten noch kühlfiltrierten Whiskys entstehen wie zu Glencadams Gründerzeit in zwei Pot Stills. Aufgrund ihrer Bauweise erzeugen diese eine ausgesprochen zarte, weiche Spirituose. Denn: Die Lyne-Arme verlaufen in einem Winkel von 15 Grad nach oben, nicht nach unten.

Festmahl für Madeira-Fans: Karamell, Pfirsichkuchen & Praline

Auch für die Reifung der Malt Whiskys setzt Glencadam auf Tradition. In fast 200 Jahre alten Dunnage-Warehouses reifen die Abfüllungen zwischen niedrigen, dafür dicken Wänden sowie auf Lehmboden. Und zwar in verschiedenen Fasstypen – von Bourbon über White Port und Sherry bis zu Madeira Casks. Nach initialer Reifung in klassischen Bourbonfässern wurde der Glencadam 15 y.o. Reserva de Madeira in Likörweinfässer der portugiesischen Insel Madeira veredelt. Aus insgesamt 5.826 individuell nummerierten Flaschen ergießt sich ein köstlicher Single Malt mit mundfüllenden Schichten von Pfirsichkuchen, Sirup und Karamellcreme sowie gerösteten Walnüssen, Pralinen und kandierten Fruchtschalen ins Nosingglas.

Wir verlosen drei Mal eine Flasche des limitierten Glencadam 15 y.o. mit Madeira Cask Finish!

Glencadam 15 y.o. Reserva de Madeira – Limited 2008 Edition, Highland Single Malt Scotch Whisky (46% vol., 0,7 Liter)

destilliert 2008, abgefüllt 2023 in 5.826 Flaschen; gereift in American Oak Bourbon Casks, veredelt in Madeira Wine Casks; einladend, mundfüllend und vielschichtig; weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Tasting Notes:

Nase: Einladende Aromen von Karamell und Ingwerkeksen, gemischt mit karamellisierten Pekannüssen, getrockneter Ananas und Backgewürzen.

Gaumen: Mundfüllende Schichten von Pfirsichkuchen, Sirup und Karamellcreme, vermählt mit gerösteten Walnüssen, Pralinen und kandierten Fruchtschalen.

Nachklang: Eindrücke von Branntweinbutter, Honigkuchen und gesalzenem Karamell, die einen Hauch von dunkler Schokolade und Zimt hinterlassen.

Und so gewinnen Sie eine von drei Flaschen des limitierten Glencadam 15 y.o. mit Madeira Cask Finish:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: In welche Richtung verlaufen die Lyne-Arms der Brennblasen von Glencadam, um den Whisky besonders zart und weich zu machen?

A: nach oben

B: nach unten

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Glencadam“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 18. Februar 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 19. Februar 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Glencadam“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 18. Februar 2024, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 19. Februar 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team