Serge verkostet: Hazelburn als Duo

Sehr selten finden die dreifach destillierten und ungetorften Malts der Springbank Destillerie mit dem Namen Hazelburn einen Platz in den Tastings auf Whiskyfun. Ein Grund hierfür ist, dass diese Abfüllungen von Serge Valentin erst recht spät nach ihrem Erscheinen verkostet werden. Die beiden Bottlings, die das heutige Verkostungs-Duo bilden, erschienen bereits 2020/21. Und so werden wir wohl erneut einige Jahre warten müssen, bis wir Hazelburn auf Whiskyfun finden werden. Was eigentlich recht schade ist, denn überzeugen können die Beiden heute, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Hazelburn 10 yo (46%, OB, 2020) 86 Hazelburn 16 yo 2005/2021 (58%, Cadenhead, Sherry Cask, oloroso hogshead, 240 bottles) 85

Die dreifache Destillation bei Springbank. Bild Uli Franz

Springbank. By Lirazelf – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62325073