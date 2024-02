Bereits seit letztem Monat befindet sich der Gründer der Londoner Bimber Distillery in Haft. Denn Dariusz Plazewski,, jetzt britischer Staatsbürger, wird in Polen gesucht. Die polnische Staatsanwaltschaft beantragte seine Auslieferung, in England wurde er von der Polizei festgenommen und kam dann in Haft. Seine Anwälte möchten vor dem Oberste Gericht seine Freilassung gegen Kaution bis zum 4. Mai erreichen. An diesem Datum wird ein Richter entscheiden, ob dem polnischen Auslieferungsantrag stattgegeben wird und er nach Polen überführt wird, wie die Daily Mail schreibt.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft in Polen lautet Verschwörung zum Mord und Drogenhandel. 1997 soll er unter seinem richtigen Namen Lucasz Ratajewski ein AK47-Gewehr und Munition zur Verfügung gestellt haben, die als Tatwaffe verwendet werden sollten. Zu diesem geplanten Mord kam es dann allerdings nicht. Darüber hinaus drohen ihm weitere Anklagen, darunter Verschwörung zur Lieferung von Cannabis, LSD und Heroin, wobei die erste Anklage aus dem Jahr 1998 stammt. 2004 sei er dann aus Polen geflohen und habe dann mit einer neuen Identität als Dariusz Plazewski in London ein neues Leben begonnen. Mit Unterstützung seiner Partnerin Ewelina Chruszczyk gründete er 2015 dann die Bimber Distillery, 2019 erschien dann Bimbers erster Londoner Single Malt auf den Markt. Seine zweite Brennerei, die Dunphail Distillery in der schottischen Speyside, öffnete im vergangen Jahr und begann mit der Whisky-Produktion, bei der sie eine ganze Reihe altbewährter Techniken einsetzt (wir berichteten).