Neu bei Kirsch Import: Caol Ila Single Cask von Gordon & MacPhail, Bimber Single Casks und Morris of Rutherglen

Von Islay, aus London und aus Australien kommen in dieser Woche die Neuheiten, die Kirsch Import heute vorstellt:

Aus der Reihe Connoisseurs Choice des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail und exclusively bottled for Germany by Kirsch Import, und zwar in Fassstärke, so zeigt sich der 18-jährige Caol Ila aus einem Refill Sherry Butt.

Aus der Londoner Bimber Distillery erreichen zwei Single Casks als Germany Edition 2023 den deutschen Markt.

Und ganz neu im Portfolio von Kirsch Import sind die Abfüllungen von Morris of Rutherglen. Sechs ihrer Australian Single Malt Whiskys stellt Kirsch Import vor.

Hier alle Details:

Küsten-Whisky aus dem Sherryfass: Caol Ila Single Cask von Gordon & MacPhail

Einst kleiner Feinkostladen, zählt Gordon & MacPhail heute zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Bis zu 80 Jahre langbleiben die ausgewählten Destillate renommierter schottischer Brennereien in den Fässern, bevor das Familienunternehmen die Liebhaber-Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen veröffentlicht. Eine von ihnen: Connoisseurs Choice.

Aus der 1968 von Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufenen Reihe bringen wir jetzt eine exklusive, fassstarke Abfüllung zu Kirsch-Kunden. An Islays Ostküste destilliert, reifte der Caol Ila 2004/2023 18 lange Jahre in einem einzelnen Refill Sherry Butt. Bei kräftigen 58,4% vol. vermählt der Single Malt Aromen von Gepökeltem mit spritzigen wie dunklen Fruchtnoten – und reichlich Rauch.

Caol Ila 2004/2023 – Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

18 Jahre

Dest. 2004

Abgef. 21/08/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 306629

342 Flaschen

58,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Limitiertes (und Rauchiges) aus London: Bimber Single Casks for Germany

Regionale Single-Farm-Gerste. Gerstenmalz vom traditionellen Malzboden. Washbacks aus der eigenen Küferei. Bimbers Herstellungsprozess liest sich wie das Ideal einer Whiskybrennerei. Obwohl in London beheimatet, lässt sich die Craft Distillery von der Schnelllebigkeit der Metropole nicht beeinflussen. Mit Liebe zum Detail, siebentägiger Fermentation und zwei direktbefeuerten Pot Stills entsteht hier gefragter englischer Single Malt. In zweifacher Ausführung bereichert dieser ab heute exklusiv den deutschen Markt.

Die Germany Edition 2023 (mit illustriertem Bimber-, nicht Bundesadler) stellt einem Whisky aus Gerstenmalz eine Abfüllung aus Torfmalz gegenüber. Beide reiften jeweils in einem mit dem süßen Pedro Ximénez Sherry vorbelegten Fass. Das Bimber Pedo Ximénez Sherry Cask #456 vermählt in insgesamt nur 280 Flaschen den leichten, fruchtigen Charakter des Londoner Craft-Destillats mit dunklen Noten und Backgewürzen.



Vollständig getorften Whisky kennt man von Bimber erst seit dem Frühjahr 2023. Die Brenner holen Torf aus Aberdeenshire nach London und darren das Gerstenmalz eigenhändig im maßgefertigten Trockenofen. Das rauchig-fruchtige Bimber Pedo Ximénez Sherry Cask #458 ist das Resultat dieser hohen handwerklichen Standards.

Bimber Pedo Ximénez Sherry Cask #456

Single Malt London Whisky

Germany Edition 2023

Herkunft: England, London

Fasstyp: Pedo Ximénez Sherry Cask

Fassnr.: 456

280 Flaschen

59,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bimber Pedo Ximénez Sherry Cask #458 – Peated

Single Malt London Whisky

Germany Edition 2023

Herkunft: England, London

Fasstyp: Pedo Ximénez Sherry Cask

Fassnr.: 458

283 Flaschen

59,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Jetzt neu bei Kirsch Import: Morris Australian Singe Malt aus Likörweinfässern

Wer seit sechs Generationen (Likör-)Weine der Spitzenklasse herstellt, versteht sein Handwerk in Sachen Blending und Reifung. Mit über 160 Jahren Expertise, mehr als 4.000 Auszeichnungen und dem Input der Branchenlegenden John McDougall und Dr. Jim Swan ausgestattet, kreiert Morris of Rutherglen seit 2016 hocharomatischen Australian Single Malt Whisky. Dafür baut der Familienbetrieb auf einen konkurrenzlosen Zugang zu erlesenen Likörweinfässern.



Morris Single Malt entsteht im kleinen Örtchen Rutherglen, im Nordosten Victorias, aus rein lokal bezogener Gerste und Wasser aus den Snowy Mountains. Nach Destillation in einer wiederaufbereiteten kupfernen Pot Still aus den 1930er Jahren reift er zunächst in Weinfässern familiengeführter Winzereien aus Barossa und Coonawarra. Veredelt wird er dann in den hauseigenen Fässern, vorbelegt mit preisgekröntem Muscat, Tokay (Topaque) und Co.

Der Morris Signature Single Malt ist ein wunderbar runder, charakterstarker Whisky, der Keksaromen mit Kirschen, Kakao und dunklen Beerenaromen balanciert. Satte dunkle sowie Trockenfrüchte und süße Malznoten, die zu Vanille und Kakao übergehen, zeichnen den Morris Muscat Barrels aus. Für die limitierte Edition Morris Smoked Muscat Barrels mit rauchigem Nachklang werden die Fässer zuvor stark ausgebrannt.





Tokay (Topaque), die australische Version des Tokajers, lagerte zuvor in den Fässern für das Finish des Morris Tokay Barrels. Das Ergebnis: üppige Noten von frischen Früchten, cremigem Butterscotch und Rosinen.





Morris of Rutherglen Amber Apera, Likörwein in Australiens Sherry-Stil, aromatisierte für zehn Jahre die Fässer für den Morris Sherry Barrels, einen zugänglichen Single Malt mit Noten von Pfirsichkompott, Gewürzen und gerösteten Nüssen. Der Morris Port Barrels wurde wiederum in Fässern ausgebaut, die ausgezeichneten Starkwein des Hauses nach Portwein-Art enthielten. So vereint der Single Malt reifes Steinobst und Beerenfrüchte mit dunkler Schokolade.

Für einen Vorgeschmack auf die aromatische Vielfalt der Morris Single Malts eignet sich das edle Tasting-Set.

Morris Signature Single Malt

Australian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: French & American Oak Wine Casks, Fortified Wine Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Morris Muscat Barrels

Australian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: French & American Oak Wine Casks, Muscat Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Morris Smoked Muscat Barrels – Limited Release

Australian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: French & American Oak Wine Casks, Heavily Charred Muscat Barrels

48,3% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Morris Tokay Barrels

Australian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: French & American Oak Wine Casks, Tokay Barrels

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Morris Sherry Barrels

Australian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: French & American Oak Wine Casks, Sherry (Apera) Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Morris Port Barrels

Australian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: French & American Oak Wine Casks, Port Barrels

47,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt