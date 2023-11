Chivas Brothers-Belegschaft stimmt für Streik

Im letzten Monat erklärten die Gewerkschaften die Tarifverhandlungen mit Chivas Brothers für gescheitert. Das Angebot einer Gehaltserhöhung von 6,4 Prozent war den Gewerkschaften deutlich zu wenig, da es unter der Inflationsrate liege (wir berichteten). Anschließend baten die Gewerkschaften ihre Mitglieder darüber abzustimmen, ob sie diesem Angebot mit Streik als Arbeitskampfmaßnahme antworten möchten. Chivas beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter in Schottland.

Gestern endete die Auszählung der Gewerkschaft Unite, sie vertritt Hunderte von Mitarbeitern von Chivas Brothers in den Brennereien Kilmalid, Dalmuir, Beith, Strathclyde und Strathisla in Schottland sowie im Lagerhaus von Dumbuck. 91,2 % ihrer Mitglieder sprachen sich für Streikmaßnahmen aus. Auch die Mitglieder der GMB Union stimmten über die Streikaktionen ab, diese Ergebnisse werden allerdings erst im Laufe des heutigen Tages erwartet.

Unite-Generalsekretärin Sharon Graham wird von The spirits business wie folgt zitiert:

„Strike action at Chivas Brothers is inevitable unless the current pay offer is improved.“

Und der industrial officer der Gewerkschaft, Andrew Brown, ergänzt an gleicher Stelle:

„Chivas Brothers have a final opportunity to give our members some well-deserved festive cheer or supplies of the company’s premier brands at one of the busiest times of the year will be hit hard.“