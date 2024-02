Belegschaften der Brennereien Dalmore und Invergordon entscheiden sich für Streik

Bei den beiden zu Whyte & Mackay gehörenden Destillerien Dalmore und Invergordon sind die Verhandlungen über eine Lohnerhöhung in Stocken geraten. Das Angebot einer Erhöhung zwischen 5 % und 6 % wurde von den Gewerkschaft-Mitgliedern der Belegschaften beider Brennereien abgelehnt. Und diese Ablehnung fiel mit 94 % äußerst deutlich aus.

Die Gewerkschaft GMB Scotland empfand dieses Angebot sogar als „eine Beleidigung“. Whyte & Mackay verzeichnete, so GMB Scotland, im Jahr 2022 einen Vorsteuergewinn von 81,3 Millionen Pfund (etwa 95 Millionen €). Die Aktionäre von Whyte & MacKay erhielten zwischen 2019 und 2022 fast 53 Millionen Pfund (über 60 Millionen €) an Dividenden, während der bestbezahlte Direktor im Jahr 2022 710.000 Pfund (mehr als 830.000 €) verdiente. Dies sei, so die Gewerkschaft weiter, elfmal mehr als das durchschnittliche Jahresgehalt im Unternehmen. GMB sagte des weiteren, Whyte & Mackay habe Tausende von Pfund für die Installation großer Wandgemälde in der Brennerei Invergordon ausgegeben und beschrieb dies als „Projekt der Eitelkeiten“, während einige Mitarbeiter des Unternehmens sich an Lebensmitteltafeln wenden.

Lesley-Anne MacAskill, GMB Scotland organiser für die Highlands, sagte:

“It is clear from the result of this ballot that our members are absolutely united in rejecting this offer and determined to take whatever industrial action is necessary to secure a fair pay rise from a company making record profits.”