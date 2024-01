Mit einem Invergordon 37yo startet Westwood Whisky, der Whiskyladen im Westerwald eine Abfüllungsserie zum 25-jährigen Jubiläum des Geschäfts. Auch mit einigen Veranstaltungen will man das Jubiläum unterstützen, so wird es ein Tasting mit schottischem Besuch oder ein Gartenfest geben.

Mehr zum Invergordon 37yo, ein Single Grain, der komplett im Sherryfass reifte, und zu den Veranstaltungen nachfolgend:

Westwood Whisky feiert 25 Jahre Jubiläum mit Eigenabfüllungen: Start mit Invergordon 37yo

Westwood Whisky wird 25 Jahre alt. Im Jahr 1999 und basierend auf einer sehr ausgeprägten Liebe zu Schottland starteten Paul Becher & Olaf Manns diesen Whiskyladen und benannten ihn nach ihrer Heimat – dem Westerwald. Und in diesem Zeitraum tummelten sich so einige schottische Repräsentanten wie etwa Charles Maclean, Alex Bruce, Fraser Hughes oder Fergus Simpson mehrfach im Tastingroom Horressen. Auch für das Jubiläumsjahr ist schon einiges geplant wie z.B. ein Dràm Mòr Tasting mit Kenny Macdonald im Februar und am 27. und 28. April 2024 sind wir wie seit dem allerersten Jahr auf der WhiskyFair Limburg “the Freaks Fair“ direkt im Foyer zu finden. Am letzten Samstag im Juni folgt ein großes Garten-Sommerfest.

Der Start der Jubiläums-Bottlings erfolgte mit einem 37jährigen Invergordon fully matured in Refill-Sherry-Cask No. 821 (https://www.westwood-whisky.de/Invergordon-37-Jahre-Westwood-Whisky-Abfuellung-1986-2023/SW12173). Durch die Komplettreifung im Sheryfass sind die typischen “Grain-Kleber-Aromen“ bei diesem alten Schätzchen nicht vorhanden – dafür ein exotischer Fruchtkorb, Vanille und irgendwie nussig. Ein toller Start in´s Jubiläumsjahr wie wir finden. Weitere Bottlings mit unseren unabhängigen Partnern Duncan Taylor, Adelphi und Dràm Mòr sind in Planung oder schon in der Pipeline…..

Ein Blick in den Tasting Room…