Sechs neue Whiskys des unabhängigen Abfüllers A.D. Rattray kommen jetzt über Alba Import in den deutschen Fachhandel, fünf Single Malts und ein Single Grain. Alle sind Einzelfassabfüllungen in Fassstärke, und nachfolgend lesen Sie die dazugehörigen Beschreibungen sowie einen Ausblick auf weitere Bottlings des renommierten unabhängigen Bottlers:

Alba Import stellt neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection vor

Alba Import präsentiert sechs neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection. Unter diesem Label füllt der schottische Independent Bottler A.D.Rattray seit dem Jahr 2004 Single Malt und Grain Whiskys in Einzelfass-Qualität ab, immer in voller Fassstärke, in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Chill-Filtration. A.D. Rattray Single Casks sind bekannt für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Ein weiteres Merkmal der Cask Collection von A.D.Rattray ist die Benennung vollumfänglicher Fass-Daten auf dem jeweiligen Label. So findet man Angaben zu Herkunftsregion, Fass-Art, Fassnummer, Tag der Destillation, Tag der Abfüllung, Flaschenzahl sowie Zusatzdaten bei evtl. Zweitreifungen. Darüber hinaus gibt es ein Rückenlabel mit Tasting-Notes.

Sechs neue Qualitäten in der A.D.Rattray Cask Collection sind nun ab sofort im Fachhandel verfügbar:

Balblair , 2013, 9 Jahre, Bourbon Barrel, 58,8%

, 2013, 9 Jahre, Bourbon Barrel, 58,8% Glentauchers , 2011, 11 Jahre, Sherry Butt/Bourbon Finish, 56,8%

Mannochmore , 2007, 15 Jahre, Oloroso Sherry Finish, 52,4%

Orkney Malt , 2006, 16 J., Bourbon Hogshead, 59,7%

Ruadh Mhor , 2010, 12 J., Bourbon Hogshead, 59,1%

Invergordon, 2007, 15 J., Islay Sherry Cask Finish, 58,5%

Der 9 Jahre alte Balblair aus dem Bourbon Barrel überzeugt mit Noten von gerösteten Haferflocken und Orangen , stets begleitet von etwas Holzkohle, Kokosraspeln und einer schönen Nussigkeit bleibt er komplex und üppig am Gaumen. Ein hervorragender Vertreter dieser Northern Highland Brennerei.

Highland und viel Torf, das ist der Ruadh Mhor, destilliert bei Glenturret Distillery in den Southern Highlands. Nach 12 Jahren im Bourbon Hogshead zeigen sich Holz- und Zigarrenrauch in Kombination mit Honignoten und fruchtigen Zügen von Birne und Grapefruit.

Die Speyside wird von einem ungewöhnlichen 11-jährigen Glentauchers vertreten. Nach 5 Jahren Reifung in einem Sherry Butt wurde er für weitere 6 Jahre in einem First Fill Bourbon Barrel gereift. So überrascht er üppig süß mit Sirup und Zuckerguss neben Aprikose, Mandeln und Marzipan – ein toller Dessert-Malt.

Speysider Nr. 2 ist ein 15-jähriger Mannochmore, der nach 14 Jahren im Bourbon Hogshead für weitere 18 Monate in ein First Fill Oloroso Sherry Hogshead durfte und nun sehr üppig und cremig auftritt – Minztoffee, Gewürze und Früchte- bzw. Rosinenkuchen geben den Ton an. Die Reifung und die intensive Fruchtigkeit des Destillats ergeben einen komplexen und mundfüllenden Tropfen.

Aus dem Norden Schottlands stammt der 16 Jahre alte Orkney Malt, der mit Aromen von Leder, Heidehonig und feinem Torfrauch seine Herkunft verrät. Ein typischer, nussiger und fein salziger Dram, der die hervorragende Qualität dieser bekannten Brennerei offenbart.

Die sechste Abfüllung im Bottling ist ein ungewöhnlicher 15-jähriger Invergordon Single Grain Whisky. Er erhielt nach 12 Jahren im Bourbon Hogshead ein dreijähriges Finish in einem ex Sherry Fass, in dem zuvor Cask Islay aus dem Hause Rattray reifte. Das Ergebnis ist ein toller Mix von exotischen Früchten mit feinen Grillaromen und definitiv eine Versuchung wert.

Zu erwarten sind in der Cask Collection von A.D.Rattray zukünftig vier Bottlings pro Jahr, die jeweils sechs bis acht Einzelfässer umfassen sollen. Eine überschaubare, wohl selektierte Auswahl von Abfüllungen getreu dem A.D.Rattray Motto „Whiskys of Distinction“.