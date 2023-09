„NEW BOTTLINGS – OLD STUFF“: Drei alte Single Grains in der neuen Grainhound-Serie

Gut gereifter Single Grain kann, wenn man eine Ader für süße und fruchtige Whiskys hat, ein wunderbares Erlebnis am Gaumen sein. Wenn der Grain dazu ausdauernd gereift wurde (was ja nicht oft der Fall ist, weil Grain Whisky meist jung als Unterbau für Blends verwendet wird), dann gilt das gleich doppelt. Und weil Single Grain nach wie vor noch etwas außerhalb des Rampenlichts steht, gibt es solche Abfüllungen dann noch zu recht moderaten Preisen.

Tilo Schnabel, bekannt als The Caskhound, hat sich nun unter dem (recht logischen) Label The Grainhound solcher gut gereifter Single Grains angenommen und präsentiert die ersten drei Abfüllungen mit Reifezeiten von 26, 28 und 30 Jahren aus den Destillerien Strathclyde, North British und Invergordon.

Hier alle Details, die Bezugsquellen und die Tasting Notes dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„NEW BOTTLINGS – OLD STUFF“: Die neue Abfüllungsreihe THE GRAINHOUND weiß mit einem Trio meisterlich gereifter Single Grain Whiskys zu begeistern!

Drei charakterstarke schottische Single Grain Whiskys mit Reifung zwischen 26 und 30 Jahren im Eichenfass bilden den Auftakt der neuen Abfüllungsreihe THE GRAINHOUND, mit der Independent Bottler THE CASKHOUND von nun an sowohl Freunde als auch Entdecker gereifter Grains besonders verwöhnen möchte. Spielten Grain Whiskys lange Zeit für viele Whiskyfreunde noch eine eher untergeordnete Rolle, so steht mittlerweile gerade der ‚Old Stuff‘, die zur Perfektion gereiften älteren Gesellen aus den Column Stills Schottlands, stark im Fokus von Abfüllern und Whiskygenießern.

Um die richtigen Fässer für seine neue Reihe zu finden, konnte THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel wieder einmal seine schon legendäre ‚Spürnase für guten Whisky‘ erfolgreich zum Einsatz bringen: das Trio aus den bekannten schottischen Grain Destillen INVERGORDON, NORTH BRITISH und STRATHCLYDE zeigt mit Bravour, was solche ‚Elder Statesmen‘ unter den Grains auszeichnet: einzigartige Geschmackserlebnisse, geboren aus dem Wechselspiel von vielfältiger Fassreifung, der unverwechselbaren Aromatik des Destillats und dem Faktor Zeit. Freuen Sie sich also mit uns auf die ersten drei Schätze, die der unermüdliche GRAINHOUND in Schottlands Weiten entdecken durfte …

Exklusiver Grain-Genuss von den Lowlands bis in die Highlands

Wir starten unsere Genussreise an den Ufern des Clyde: der 1992er STRATHCLYDE mit seiner Vollreifung im Refill Ex-Bourbonfass ist ein perfekt gereifter, klassischer Single Grain, der ohne Firlefanz, aber mit viel Frucht, Kokos & samtiger Süße daherkommt. Ein Dram, der zu Glasgow passt: ehrlich, geradeaus & mit Charakter …

STRATHCLYDE • Lowland Single Grain Scotch Whisky

28 Jahre alt (1994/2023) • 42,3 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask

Auflage 187 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: Der Sommer im Glas: fruchtig-weiniger Antritt, danach ein Duft nach Sommerregen und frischer Ananas, gefolgt von einer Melange aus Rumrosinen, Honigsüße, reifer Mango und Vanille, die in Aromen von Keksteig, Kokos, Trockenblumen und Omas poliertem alten Schrank übergeht

Palate: weiches und öliges Mundgefühl, begleitet vom Aroma in Rum eingelegter Rosinen, Melasse und feinen Noten heller Früchte, abgelöst von Crème Brûlée-Kruste, Kokosmakronen und einem Hauch reifer Pfirsiche & Trauben

Finish: mittellang, mit Noten von Weinbrand-Pralinés, Kakaopulver, Eichenwürze & Apfelkernen, leicht trocken

Nächster Halt ist Schottlands Hauptstadt: nach seiner Nachreifung im erstbefüllten Pedro Ximénez Sherry Quarter Cask, bietet uns der ausdrucksstarke 30-jährige NORTH BRITISH aus Edinburghs Norden ein intensives Erlebnis verführerischer Sherry Aromen: Trockenfrüchte, Gewürze, Orangen und eine üppige Süße verwöhnen Nase und Gaumen.

NORTH BRITISH • Lowland Single Grain Scotch Whisky

30 Jahre alt (1992/2023) • 45,5 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured & Finished in a First Fill PX-Sherry-Quarter Cask

Auflage 108 Flaschen (0,7 l) à 134,90 Euro (UVP)

Nose: Blumig-grasige Aromen, würzig, üppige Süße von Feigen, Datteln und Rosinen, Sherrynoten, anschließend Tee & Orangenmarmelade, Karamellbonbons, ein Hauch von Möbelpolitur, der in Waldhonig, Kräuter und einen Strauß von Trockenblumen übergeht

Palate: Eine weiche & samtige Süße von Trockenfrüchten, kandierten Orangen in Schokolade, in Rum eingelegtem Gewürzkuchen und Honig

Finish: Mittellang & leicht trocken, mit Orangenzesten, einem Hauch von Schokolade, einer feinen dunklen Fruchtigkeit & würzigen Holznoten

Wer schließlich eher ein harmonisches Duett aus klassischen Grain-Aromen und delikater, dunkel-fruchtiger Süße bevorzugt, wird beim 1997er INVERGORDON aus den Northern Highlands fündig, der nach seinem gelungenen Finish im First Fill Red Wine Quarter Cask einer flüssigen Version von Schwarzwälder Kirschtorte schon gefährlich nahekommt …

INVERGORDON • Highland Single Grain Scotch Whisky

26 Jahre alt (1997/2023) • 50,8 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured & Finished in a First Fill Ex-Red Wine Quarter Cask

Auflage 143 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Nose: dunkelfruchtige Süße, würzige Noten, Fudge, eine weinige Säure, leicht alkoholisch, buttrige Vanille-Nuss-Plätzchen, Honigsüße und ein Hauch von Orangen

Palate: die Süße dunklen Fruchtkompotts wechselt sich ab mit Aromen von Toffee, Gewürzen und Pflaumenmus mit Zimt, abgelöst von feinen Tabaknoten, dunklem Malz, Mon Chéri und dunkler Schokoladencreme

Finish: lang und wärmend, dazu Kakaopulver, eine malzige Süße, Orangenschalen und trockene Holznoten

THE CASKHOUND bringt auch diese Einzelfassabfüllungen in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flasche. Sie finden die drei spannenden Grain Whiskys ab Freitag, den 1. September 2023 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.