Whiskyauction Berlin mit in neuem Design sowie mit einigen Neuerungen und Präsentation auf Berliner Messen

whiskyauktionberlin.de hat uns darüber informiert, dass man bei der Kostenstruktur benutzerfreundliche Änderungen gemacht hat – und bei beiden Whiskyfesten in Berlin (heute und morgen auf dem Whiskyfest Köpenick und auf dem Whiskyherbst in der Malzfabrik am 08. und 09.09.2023) präsent sein wird – bei ersterem mit Charity-Auktionen zugunsten der DLRG Treptow/Köpenick.

Mehr dazu in deren kurzen Presseinfo:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskyauction Berlin in neuem Design sowie mit einigen Neuerungen und Präsentation auf Berliner Messen

Ab dem 01.09.2023 werden sämtliche Inhalte sowie die Bereiche für Einlieferer und Käufer mit nur noch einem Klick erreichbar sein.

Mit einer angepassten Kostenstruktur werden die Rahmenbedingungen noch einfacher gestaltet.

Die Einstellgebühr für Einlieferer wird auf glatt 5 € gesenkt, die Verkaufsgebühr auf glatt 15 % gerundet und die Verpackungspauschale ebenfalls auf glatt 5 € gesenkt.

Verfügbare unabhängige Tastingnotes werden in den jeweiligen Lots zur Verfügung gestellt und bieten vor allem unerfahrenen Whiskyenthusiasten eine Orientierungshilfe.

whiskyauktionberlin.de wird sich mit allen Neuerungen am 01. und 02.09.2023 auf dem Whiskyfest Köpenick mit einer Charity-Auktion an beiden Tagen zugunsten der DLRG Treptow/Köpenick und auf dem Whiskyherbst in der Malzfabrik am 08. und 09.09.2023 präsentieren.

Die Möglichkeit, an allen Tagen Flaschen einzuliefern, sollen den gebotenen Rundumservice abrunden.