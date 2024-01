Whiskyfun: Angus verkostet zwei alte Benrinnes

Samstag ist wie üblich der Tag, an dem Angus MacRaild die Agenden von Serge Valentin auf Whiskyfun übernimmt, und diesmal stellt er seine Tasting Notes von zwei alten Abfüllungen der Destillerie Benrinnes vor, oder besser gesagt: aus der Brennerei, denn beide Abfüllungen stammen vom Independent Bottler Cadenhead. Beide wurden noch vor dem Millenium destilliert und abgefüllt, werden sich also wohl nur mehr auf dem Sekundärmarkt in Auktionen finden lassen.

Hier die Tabelle mit den ausgezeichneten Punktewertungen der Verkostung von heute:

Abfüllung Punkte

Benrinnes 23 yo 1962/1986 (46%, Cadenhead ‚Original Collection‘) 91 Benrinnes 25 yo 1971/1997 (46.9%, Cadenhead Authentic Collection, sherrywood matured) 89

Benrinnes. Bild: Potstill Vienna