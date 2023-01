Neu bei Kirsch Import: Billy Walkers erstes offizielle Whisky-Cuvée, ein exklusives Octave-Cask von Duncan Taylor sowie Single und Blended Malts aus Japan

Neben Billy Walker’s erstes offizielle Whisky-Cuvée stellt Kirsch Import in dieser Woche noch einen 14 Jahre alten Highland Park aus dem Hause Duncan Taylor vor, der exklusiv für Kirsch Import abgefüllt wurde. Aus Japan finden sich noch drei Single und Blended Malts aus den Brennereien Mars und Chichibu sowie Yuza.

Hier alle Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Vorteilhafte Verbindung: Billy Walker kreiert das erste offizielle Whisky-Cuvée

Cuvée – das ist Französisch und kommt aus der Winzerwelt. Abgeleitet vom Wort „cuve“ für Fass oder Tank beschreibt es die Vermählung verschiedener Weine, die unter einem Etikett abgefüllt werden. Winzer kombinieren so die Eigenschaften und Aromen bestimmter Weinanbaugebiete oder Rebsorten zu einem köstlichen Gleichgewicht. Das Vorgehen verlangt in der Wein- wie auch der Whiskyherstellung großes Fingerspitzengefühl. Ein Fall für Billy Walker.

Seine in 50 Jahren Erfahrung erlangte Blend-Kunst demonstrierte Billy Walker bereits mehrfach in Form der Whisky-Cuvées für Kirsch Kunden. Jetzt selektierte und kombinierte die lebende Legende Barrels und Barriquefässer zum ersten offiziellen The GlenAllachie Cuvée Cask Finish 2012/2022.



Der Single Malt reifte zunächst in Bourbon Barrels. Für die Veredlung zog Billy Walker verschiedene Barriquefässer aus europäischer Eiche heran, teils aus den berühmten Regionen Languedoc und Valpolicella, teils von Premier Cru Classé-Schlössern in Bordeaux. Kunstvoll verschnitten, bietet das limitierte Release am Gaumen elegante Steinfrüchte, Noten von gerösteten Mandeln und pikante Orangenschalen.

The GlenAllachie Cuvée Wine Cask Finish 2012/2022

Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Barrels, European Wine Barriques (Finish)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Kräftige Aromen von Orangenblüten, Espresso, Maraschino-Kirschen und Heckenkirschen, mit Noten von kandierten Steinfrüchten, Haselnüssen, Lavendel und Zimt.



Gaumen: Noten von Zartbitterschokolade, roten Johannisbeeren und gebrannten Kaffeebohnen, gefolgt von kristallisierten Mandeln, Brombeeren und Orangenzesten, mit Ingwer und Lakritze im Nachklang.

Exklusives aus dem flüssigen Archiv von Duncan Taylor: Highland Park 14 y.o. aus dem Octave-Cask

Für The Octave gönnen die Experten von Duncan Taylor & Co. ausgewählten Single Malt oder Single Grain Whiskys ein mehrmonatiges Finish mit viel Holzkontakt in den nur ca. 50 Liter fassenden Sherry-Oktav-Fässern. Ganz nach dem Motto „kleine Fässer, größerer Whisky“ erzielt der unabhängige Abfüller so raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile. Den neuesten Beleg liefert das etablierte Familienunternehmen mit einem exklusiv für Kirsch-Kunden abgefüllten Whisky von den Orkney Islands.

Highland Park zählt zu den feinsten Single Malts Schottlands. Duncan Taylor ließ den für fleischige Umaminoten gefeierten Insulaner zunächst 14 Jahre lang in Eichenfässern reifen. Für fünf Monate intensiver Nachreifung füllte man den Highland Park 2007/2022 in ein Oloroso Sherry Octave Cask um. Bei fassstarken 55,3% vol. entfaltet er neben Honig-, Orangen- und Teearomen in der Nase Anklänge von Sherry am Gaumen sowie Noten von Milchschokolade und gepfeffertem Steak.

Highland Park 2007/2022 – The Octave

Duncan Taylor Island Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import – Germany

14 Jahre

Dest. 2007

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Oak Casks, Oloroso Sherry Octave Cask (Finish)

Fassnr. 5036505

85 Flaschen

55,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von den Alpen bis zum japanischen Meer: Komplexe Single und Blended Malts aus Japan sichern

Japan hat sich an die globale Whisky-Spitze gearbeitet. Dazu beigetragen haben Brennereien wie Mars Shinshu, die für großes Knowhow und vielfältigen Premium-Whisky aus 100 Prozent eigener Herstellung stehen. Und: Chichibu, benannt nach der Kleinstadt, in der Ichiro Akuto mit Whisky Ventures eines von Japans angesehensten Whisky-Unternehmen gründete. Der Single Malt entsteht nach schottischem Vorbild mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit. Was die Abfüllungen der beiden Brennereien besonders spannend macht: Sie reifen in verschiedenen Klimazonen.

Für ein Pionier-Projekt bündelten Mars und Chichibu 2015 die Kräfte und tauschten erstmals Fässer aus. Diese lagerten in den Klimazonen beider Brennereien – von gemäßigt warm bis alpin – und wurden jeweils vor Ort zu den bislang einzigartigen Blended Malt Japanese Whiskys Mars Whisky Malt Duo 2021 und Ichiro’s Malt Double Distilleries 2021 verschnitten.



Die Yuza Distillery nahm erst 2018 den Betrieb auf. Ihren Single Malt produziert die kleine Brennerei nach dem Prinzip „TLAS“ (Tiny, Lovely, Authentic, Supreme). Dafür schafft die Lage in Yamagata, zwischen dem Mount Chokai und dem japanischen Meer, ideale Bedingungen. Mit dem Yuza Single Malt First Edition 2022 präsentiert die Brennerei ihre erste Abfüllung – und zwar in Fassstärke. In Bourbonfässern gereift, zeigt diese sich im Aroma süß und frisch mit Honig, Vanille und Aprikosen sowie sanft und fruchtig am Gaumen.

Mars Whisky Malt Duo 2021

Komagatake x Chichibu

Blended Malt Japanese Whisky

Dest. 2015

Abgef. 2021

Herkunft: Japan

Fasstyp: Oak Casks

10.918 Flaschen (insgesamt)

54% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ichiro’s Malt Double Distilleries 2021

Chichibu x Komagatake

Blended Malt Japanese Whisky

Dest. 2015

Abgef. 2021

Herkunft: Japan

Fasstyp: Oak Casks

10.200 Flaschen (insgesamt)

53,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Yuza Single Malt First Edition 2022

Single Malt Japanese Whisky

Abgef. 2021

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks

8.500 Flaschen (insgesamt)

61% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert