Powers veröffentlichen ihren ersten 100 % irischen Rye Whiskey

Powers, im Besitz der Irish Distillers, die wiederum zu Pernod Ricard gehören, stellen ihren ersten Irish Rye Whiskey vor. Die Kreation von Powers Irish Rye ist im Erbe der Marke verwurzelt, wie Carol Quinn, Archivarin bei Irish Distillers, herausfand. Denn, so lesen wir bei The spirit business, in alten mash bills und Rezepten fand man Belege für frühere Experimente mit Roggen. Von diesen ausgehend entstand nach weiteren aktuellen Experimenten in der Midleton Distillery in Cork, Irland, dieser neue Powers Irish Rye.

Der Rye Whsikey soll den erdigen, pfeffrigen Charakter von Roggen mit der Süße ausgleichen, die er durch die Reifung in Fässern aus amerikanischer Eiche erhielt. Zum Einsatz kamen virgin oaks, first-fills and refills in einem nicht näher definierten Fassmix.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Einzelhandel beträgt 40 €. Powers Irish Rye hat einen Alkoholgehalt von 43,2 % Vol. und ist ab dem 20. Februar 2023 in den USA, Irland, Nordirland, am Flughafen Dublin sowie online unter powerswhiskey.com und über The Whisky Exchange im Vereinigten Königreich erhältlich.