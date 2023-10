Sinnliches Zusammenspiel: Hania Rani und die neue Timeless Edition Bowmore 29yo

Musikliebhabern ist Hania Rani ein Begriff: Die polnische Pianistin gilt als geniale Grenzgängerin und lässt sich nur unzureichend in den Begriff der Neoklassik einordnen. Ihr emotionales Spiel und ihre technische Brillanz, die sich nicht in posierende Fingerfertigkeit verirrt, sind ihr Markenzeichen.

Bowmore hat sich für die neue Bowmore Timeless Edition 29yo die Zusammenarbeit mit Hania Rani gesichert, um die Bandbreite des neuen Bowmore in Musik einzufangen. Mit The Boat entstand ein Musikstück, das von der Insel Islay und den Aromen von Bomwore inspiriert ist.

Mehr zu dieser Kooperation, natürlich mit dem Musikstück als Video und alle Infos über den neuen Bowmore Timeless 29-Years-Old nachfolgend:

Berlin, 16. Oktober 2023 – Seit über 240 Jahren stellt die renommierte Islay Destillerie Bowmore außergewöhnliche und expressive Whiskys her. So auch die neue limitierte Edition der Timeless Serie: Bowmore 29-Year-Old. Zur Einführung der Whiskyrarität hat sich die Luxusmarke etwas Besonderes einfallen lassen und sich mit der Komponistin Hania Rani zusammengetan.

Bowmore 29-Year-Old ist weltweit limitiert auf 3000 Flaschen, 200 davon in Deutschland. Die neue limitierte Timeless Edition ist seit dem 09. Oktober 2023 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1900,00 € bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Hergestellt aus einer Kombination von außergewöhnlicher Reifung in Sherry- und Bourbonfässern, die 1991 und 1992 befüllt wurden, glänzt der Bowmore 29-Year-Old mit einer schönen dunklen Eichenfarbe und beeindruckender Komplexität bei einer Fassstärke von 53,7 %. Beim Öffnen der limitierten Edition entfaltet sich eine einzigartige Mischung von Aromen: Dunkle Früchte, Muscovado-Zucker, Kakaonibs, Bitterorangenmarmelade, weihnachtliche Gewürze und ein Hauch von Menthol machen diesen Whisky einzigartig. Komplexe Noten von Kirschblüten, Maraschinokirschen, Lakritze und zarten Zitrusfrüchten runden die Duft-Odyssee ab, die den unverwechselbaren Geschmack des Bowmore 29-Year-Old nur erahnen lässt.

Am Gaumen ist die aktuelle Timeless Edition reichhaltig und komplex. Nuancen von wärmendem Torf, Fruchtkuchen und Kakao sorgen für ein perfekt abgestimmtes Geschmackserlebnis. Ein Hauch von Meersalz entführt den Genießer in die Welt von Islay. Auch im Abgang bleiben die Noten von Torf und Salz erhalten und versprechen einen langen Nachhall.

Die klassisch ausgebildete Pianistin Hania komponiert und improvisiert ihre eigene Musik im Bereich der Neoklassik. Während ihres Besuchs auf der schottischen Insel Islay tauchte Hania in die Welt von Bowmore ein und ließ sich von der Geschichte und dem Erbe des Whiskys, aber auch von der rauen Schönheit der Landschaft inspirieren. So entstand „The Boat“ – ein originelles Musikstück, das eigens für die Zusammenarbeit mit Bowmore komponiert wurde.

„Die Natur ist für mich die zentrale Inspirationsquelle, und der Aufenthalt auf Islay hat meine Verbindung zur Natur gestärkt. Mit “The Boat” wird man an einen anderen Ort versetzt, welcher tief verwurzelt in Bowmore steckt. Die Zeit steht still, während man vollständig in den Moment eintaucht.“