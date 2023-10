Neu im Travel Retail: Aberfeldy Madeira Cask Collection

Exklusiv im globalen Reise-Einzelhandel erscheint die neue Serie der Speyside-Destillerie Aberfeldy, die Eigentümer Bacardi in dieser Woche vorstellt. Der Schwerpunkt dieser Reihe liegt auf der Reifung in Madeirafässern. Sie umfasst die Abfüllungen Aberfeldy 12 Year Old Madeira Cask (58 US-Dollar, etwa 55 €), Aberfeldy 16 Year Old Madeira Cask (120 US-Dollar, nicht ganz 112 €) und Aberfeldy 21 Year Old Madeira Cask (230 US-Dollar, circa 220 €). Die Aberfeldy Madeira Cask collection erscheint in 70-cl-Formaten.

Die Verkostungsnotizen des Aberfeldy 12 Year Old Madeira Cask erwähnen Vanille, gewürzte Früchte und Honig. Der 16-jährige soll Zitrusfrüchte, Bratapfel, wärmenden Zimt und cremige Vanille bieten. Die Tasting Notes zu Aberfeldy 21 Year Old Madeira Cask beinhalten Noten von Feigen, Honig, Walnussöl und dunkler Schokolade.