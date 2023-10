Bald neu: Ardbeg Smoketrails Côte Rôtie Edition

Die Mitglieder des Ardbeg Committee haben es bereits heute Morgen im Committee-Newsletter erfahren: Die zweite Ausgabe der Ardbeg Traveller’s Exclusive Reihe Smoketrails steht in den Startlöchern. Ardbeg Smoketrails Côte Rôtie Edition führt in die südfranzösische Region Rhône, „das Herz“, wie Ardbeg schreibt, „reifte in Côte-Rôtie-Rotweinfässern und fand anschließend eine Vermählung mit klassischen Bourbonfässern“.

Offizielle Tasting Notes

Gegrillte Artischocke, Paprika und Olivenlake sorgen für eine pikante Kopfnote. Ein Spritzer Wasser entfaltet Süße von Gerstenmalz und subtilen Hauch von Kampferkraut. Karbolseife taucht in eine zarte Fruchtigkeit von geräucherter Preiselbeere und schwarzer Johannisbeere. Die Süße setzt sich in dunkler Schokolade und weichem Fondant fort. Salzigkeit erhebt sich in eine Kombination aus knuspriger Speckschwarte, Teer und Holzrauch.

Ardbeg Smoketrails ist ein Traveller’s Exclusive, deshalb ist diese Anfüllung nur in internationalen Destinationen erhältlich. Zuerst wird es Ardbeg Smoketrails Côte Rôtie Edition in den Flughäfen Großbritanniens geben, danach in weiteren Flughäfen Europas. Asien und Amerika folgen dann Anfang 2024. Eine sehr begrenzte Zahl von Flaschen wird es auch im Ardbeg Destillerie Visitor Centre auf Islay geben. Die unverbindliche Preisempfehlung für Ardbeg Smoketrails Côte Rôtie Edition ist nicht angegeben.