Mehr Neues bei Kirsch Import: The GlenAllachie, Compass Box, Whisky of Voodoo und Gordon & MacPhail

Zu den gestrigen Neuheiten am Montag kommen bei Kirsch Import heute am Dienstag noch Weitere hinzu:

Die neuen Abfüllungen aus der Wine Cask Series von The GlenAllachie erreichen unsere Märkte, die neueste Kreation von Compass Box, Art & Decadence, ist jetzt erschienen, die aktuelleste Veröffentlichung von Whisky of Voodoo, aus dem Hause Brave New Spirits, heißt The Renegade Cultist, und von Gordon & MacPhail kommen bis zu 38 Jahre alte Whisky-Schätze zu uns.

Hier alle Infos dazu:

Wein’s so schön ist: Neues aus der Wine Cask Series von The GlenAllachie

Sie kommen aus Italien, Frankreich oder Portugal, sorgen für ein Plus an Komplexität und sind die zentralen Bausteine der Wine Cask Series von The GlenAllachie: von Billy Walker ausgesuchte, mit Wein vorbelegte Barriquefässer. Jetzt endlich sorgen drei limitierte Abfüllungen für Nachschub – und versprechen vielfältige Perspektiven auf den Speyside-Whisky.

Ob das Terroir des Weins, die Rebsorte, die Eichenart oder der Grad des Toastings: Faktoren wie diese beeinflussen die Eigenschaften der Whiskys und lassen Single Malts mit Geschmacksprofilen entstehen, die im Gedächtnis bleiben.

Dafür sind u.a. nicht etwa Portwein, sondern Rotweinfässer aus dem Douro-Tal verantwortlich. Eine der ältesten geschützten Weinregionen der Welt produziert robuste, charaktervolle Rotweine. Deren Barriquefässer verliehen The GlenAllachie 9 y.o. – Douro Valley Wine Cask Finish üppige Schichten von getrockneten Steinfrüchten und zarte Anklänge von wärmenden Gewürzen.



Biozertifizierten Super Tuscan Barriques des Weinguts Grattamacco aus der renommierten Region Bolgheri verdankt The GlenAllachie 10 y.o. – Grattamacco Wine Cask Finish Noten von rosa Grapefruit, wildem Honig, Himbeergelee und süßer Würze.



The GlenAllachie 11 y.o. – Premier Cru Classé Wine Cask Finish reifte in französischer Eiche, in der zuvor ein prestigeträchtiger Rotwein gelagert wurde. Dieser stammt von einem von nur fünf Châteaux, die diese Spitzenklassifizierung für Bordeaux-Weine besitzen. Der Effekt: Noten von schwarzem Johannisbeersirup, wärmendem Mokka, Trüffel und Ingwerkeksen.

The GlenAllachie 9 y.o. – Douro Valley Wine Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels, Douro Valley Red Wine Barriques

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The GlenAllachie 10 y.o. – Grattamacco Wine Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels, Grattamacco Wine Barriques

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The GlenAllachie 11 y.o. – Premier Cru Classé Wine Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels, Premier Cru Classé Wine Barriques

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mehr ist mehr: Compass Box Art & Decadence feiert ein Fest der Sinne

„So haben wir das schon immer gemacht“, ist kein Argument, das John Glaser für Whisky gelten lässt. Als Mitarbeiter einer großen britischen Brennerei wurde er Augenzeuge für das riesige, aber unangetastete Potenzial von Scotch Whisky. Im Jahr 2000 läutete er für sich und die Blend-Kategorie zugleich die Kehrtwende ein.

Mit Compass Box erschaffen er und sein Team seitdem Texturen und Aromen, die ein einzelner Whisky oft nicht erreichen kann. Für ihre Luxus-Blends kombinieren die „Whiskymaker“ die besten Eigenschaften teils sehr alter Single Malt und Single Grain Whiskys namhafter Brennereien aus dem eigenen Fasslager in Schottland.



Bis zu 22 Jahre alte Single Malt und Grain Whiskys aus vornehmlich Sauternes, Marsala und Madeira Casks bilden das Fundament für den Blended Scotch Art & Decadence.



Die limitierte Edition lehnt sich an die Dekadenz-Bewegung des späten 19. Jahrhunderts an, in der für Zeitgenossen wie Oscar Wilde mehr immer mehr war. Der Dandy wurde wiedergeboren, der Pfau wurde zum kulturellen Symbol, und Gold war überall. Wie auf der herausragenden Verpackung von Art & Decadence. Exzessiv und üppig sind auch die inneren Werte des edlen Blends: Mit ausschweifenden Noten von getrockneten und hellen Früchten, Toffee, Vanille, dunkler Schokolade und duftender Eiche feiert er ein Fest der Sinne.

Art & Decadence

Compass Box Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Balmenach Single Malt (39,8%), Glen Moray Single Malt (24,1%), Port Dundas Single Grain (19,7%), Linkwood Single Malt (14%), Blended Scotch Parcel (2,4%)

Fasstyp: Sauternes, Marsala & Madeira Casks, First Fill Oloroso Sherry-Seasoned Butts, Refill Sherry Butts, First Fill Palo Cortado-Seasoned Butts, Recharred American Oak Barrels

9.126 Flaschen (insgesamt)

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Sehr üppig und aromatisch mit Noten von roten Äpfeln, gewachstem Holz und Wein. Cremig, mit einem Aroma von Lakritz. Dazu stoßen Banane, Toffee und Vanillepudding, gemischt mit Sauternes.

Gaumen: Einhüllende Noten von getrockneten Früchten wie helle Rosine und Aprikose, mit Apfel und viel Vanille. Anhaltende Aromen von dunklen Schokoladenraspeln und duftender Eiche.

Versetzt in Trance: Exklusiver Whisky of Voodoo von Blair Athol

Feinschmecker wissen: Jeder Whisky besitzt seine eigene Magie. Den Zauber des Lebenswassers bringt wohl keiner so deutlich zum Ausdruck wie Whisky of Voodoo. Seit Sommer 2021 zieht die Marke aus dem Hause Brave New Spirits den Markt mit bunten Single Malts, „teaspooned“ Blended Malts, Blended Scotch und hervorragenden Single Grains in ihren Bann.

Für diese beschwört Whisky of Voodoo renommierte Brennereien aus allen Regionen Schottlands. Welche genau, bleibt jedoch in der Regel ein Geheimnis. Ihre Zauberkraft entwickeln die mit mindestens 46% vol. abgefüllten Dramsin einer Vielzahl an überwiegend First und Second Fill Fässern – von Bourbon über Sherry und Port bis Cognac, Tequila oder Wein.



Erstmals brachte der unabhängige Abfüller jetzt einen Single Malt nur für Kirsch-Kunden in die Flasche. The Renegade Cultist wurde in den Highlands von Blair Athol gebrannt, bekannt für voluminöse Whiskys. Nach 11 Jahren in Tawny Port Casks versetzt die Exklusivabfüllung mit Noten von Maraschino-Kirschen, Ginger Ale, Schwarzem Johannisbeerkuchen, rotem Glühwein und Rhabarber-Crumble in Trance.

The Renegade Cultist 11 y.o. (Distilled at Blair Athol Distillery)

Voodoo Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusive release for Germany

11 Jahre

Fasstyp: Tawny Port Casks

885 Flaschen

52,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bis zu 38 Jahre alte Whisky-Schätze: Single Malts für Connaisseure von Gordon & MacPhail

Seit über 125 Jahren und vier Generationen im Familienbesitz verbindet Gordon & MacPhail Destillate aus allen Whiskyregionen Schottlands mit maßgeschneiderten Fässern. Mit einer außergewöhnlichen Tiefe und Bandbreite an Erfahrung kombinieren die Experten Eichenholz, Destillat und Zeit zu einem Portfolio ikonischer Whiskys. Die Reihe Connoisseurs Choice wurde 1968 von Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufen und umfasst heute mehr als 2.000 Abfüllungen.

Einzigartige Perspektiven auf Schottlands Brennereien werfen ab dieser Woche vier fassstarke Neuheiten der Reihe. Mit stolzen 22 Jahren ist der Ardmore 2000/2023 dabei noch der jüngste Whisky. Im Sherryfass gereift, lässt er Rauch mit Haselnüssen, dunklen und Zitrusfrüchten verschmelzen. Auch der Aberfeldy 1991/2022 kam in den Genuss von Sherry – für 31 Jahre. Trotz der langen Reifungszeit wurde der Highlander noch mit knackigen 60% vol. abgefüllt, die wunderbar winterliche Noten von karamellisiertem Zucker, gebackenem Apfel und gerösteten Walnüssen transportieren.



Nur noch 131 Flaschen füllte der unter offiziellem Namen gebottelte Highland Park 1987/2023. Seine 35 Jahre verbrachte der Insulaner im Bourbonfass und bringt jetzt Würze, intensive Orange und helle Früchte an die Gaumen von Connaisseuren. Älter ist nur noch der Caol Ila 1984/2023. Der Islay Single Malt verbrachte 38 Jahre in amerikanischer Eiche. Resultat? Ein komplexer Mix aus Rauch, tropischen Früchten, Geräuchertem und Zitrusnoten.

Ardmore 2000/2023 – Peated

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

22 Jahre

Dest. 2000

Abgef. 19/01/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 1693

211 Flaschen (insgesamt)

55,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Aberfeldy 1991/2022

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

31 Jahre

Dest. 1991

Abgef. 13/12/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 4190

530 Flaschen (insgesamt)

60% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Highland Park 1987/2023

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

35 Jahre

Dest. 1987

Abgef. 17/01/2023

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 21604501

131 Flaschen (insgesamt)

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 1984/2023 – Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

38 Jahre

Dest. 1984

Abgef. 23/03/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill American Hogshead

Fassnr. 3122

150 Flaschen (insgesamt)

53,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt