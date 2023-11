Neu bei Kirsch Import: Best Dram, Scotch Universe und Simply Good

Ausschließlich unabhängige Abfüllungen finden wir bei den heutigen Neuheiten von Kirsch Import. Neben Best Dram und Scotch Univers ist das auch die Kirsch-Eigenmarke Simply Good Whisky. Insgesamt acht neue Abfüllungen, neben den Details gibt es auch zu jedem Bottling die Tasting Notes!

Hier alle Details

Tropisch-fruchtig & dreckig-torfig: aAnspruchsvolle Genießer verzaubern mit Single Casks von Best Dram

Die Magie einzelner Fässer für anspruchsvolle Genießer zugänglich machen? Das perfekte Aufgabenprofil für einen Whisky-Druiden. Als solchen kennt man Michel Reick, den unabhängigen Abfüller hinter vier etablierten Marken wie Best Dram, in der in- wie ausländischen Whiskyszene.



Die limitierten Single Casks wählt er persönlich und vor Ort in Schottlands Whiskyregionen aus. Immer in Fassstärke, niemals kühlfiltriert oder gefärbt, umfasst die Range Age-Statement-Whiskys ebenso wie eine vielfältige Auswahl an Cask-Finish-Abfüllungen.

Die neuen Best Drams erlebten 10 und 14 Jahre Fassmagie. Die handverlesenen Single Malts führen Whiskyfans in die wildromantischen Highlands – und verzaubern Nase, Mund und Gaumen mit Noten von tropischen Früchten bis dreckigem Torfrauch.

Mit dem Glen Garioch 2013/2023 erweitert ein als Single Malt eher seltener Whisky die Range.



Die Brennerei wurde ganz im Osten der Highlands errichtet, in der Nähe ausgezeichneter Rohstoffe: Die nahe gelegene Stadt Oldmeldrum ist wegen ihrer erstklassigen Gerste als „Granary of Aberdeenshire“ in ganz Schottland bekannt. Im First Fill Barbados Rum Barrel des norddeutschen Abfüllers FRC gereift, verbindet das 10 Jahre alte Single Cask die typische Glen-Garioch-Kräuternote mit einer Fülle an tropischen Früchten und süßer Vanille.



600 Meter über dem Meeresspiegel wurde er destilliert: Der Ardmore 2009/2023 lagerte für die Dauer von 14 Jahren durchgängig im Sherry Butt, vorbefüllt mit der raren Stilrichtung Palo Cortado. Bei kräftigen 58,9% vol. Cask Strength entfalten sich so Noten von Schinken, dreckigem Torfrauch und Demerara-Süße, die lange ausklingen.

Glen Garioch 2013/2023 – First Fill Barbados Rum Barrel

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 05/2013

Abgef. 07/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill FRC Barbados Rum Barrel

Fassnr. #2339

210 Flaschen

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Tropischer Fruchtmix aus etwas Banane, Ananas, Mango und Passionsfrucht vor dem Hintergrund von Vanille-Süße, ein wenig Crème brûlée und feinem Heidekraut.

Gaumen: Feine, typische Glen-Garioch-Kräuternote, dazu ein Kompott aus tropischen Früchten wie Banane, Passionsfrucht und Ananas, gefolgt von Vanille-Süße und Mürbeteig. Von Schluck zu Schluck süßer werdend.

Nachklang: Mittellang, mit Kräuterwürze und fruchtiger Süße.

Ardmore 2009/2023 – Palo Cortado Sherry Butt

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 06/2009

Abgef. 06/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Palo Cortado Sherry Butt

Fassnr. #2594

610 Flaschen

58,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Nussschinken und dezenter Rauch vor dem Hintergrund frischer Kräuter, dazu Demarara-Zucker.

Gaumen: Vollmundig, kräftig torfig und adstringierend. Erneut Nussschinken sowie auch Süße, aber eher im Hintergrund.

Nachklang: Lang, dreckig-torfig, mit abnehmender Süße.

Gekostet diese man haben muss: Fünf galaktisch gute Neuheiten von Scotch Universe

Das Universum – ein unendlicher Raum voller Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ein passenderes Synonym für die vielfältige Welt schottischer Whiskys hätte Michel Reick für seine Marke kaum finden können.

Mit Scotch Universe führt er auf eine geschmackliche Reise – so komplex und faszinierend wie das All. Auf der Flugbahn liegen Destillerien aus allen Regionen Schottlands, die mit handverlesenen Single Malts oder Single Grains aufwarten. Einige davon rauchig und stürmisch wie eine Sternenkollision. Andere gelassen und ausgewogen wie die dunkle Seite des Mondes. Alle benannt nach Himmelsphänomenen.

Farbenspektren, gleißendes Licht oder dichte Dunkelheit: Das Scotch Universe zu entdecken, kann sich anfühlen wie der Blick durch ein Teleskop in unerforschte Welten. Und genau wie diese geben auch die Whiskys der Marke nicht all ihre Geheimnisse preis.



Fakt ist: Alle stammen aus sorgfältig ausgewählten, separat in Schottland abgefüllten Fässern, sind weder kühlfiltriert noch gefärbt und haben einen hohen, fassstarken Alkoholgehalt. Darüber hinaus lässt das Etikett mit Koordinaten viel Platz für Spekulationen und Entdeckergeist.

Jetzt sind fünf neue galaktische Abfüllungen aus den Weiten des schottischen Fass-Universums gelandet – und führen nach 10 bis 12 Jahren Reifung in die geschmacklichen Dimensionen von (Likör-)Weinfässern.

Titania II

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

57,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Dunkle und rote Früchte wie Schwarzkirsche, Brombeere und ein Hauch frischer Erdbeeren, darüber viel Karamell, getoppt von ein wenig dunkler Schokolade. Insgesamt erstaunlich filigran und vielschichtig.



Gaumen: Cremig, gut eingebundener Alkohol. Auf einen trockenen Beginn mit angenehmer, dezenter Bitterkeit folgen dunkle Früchte wie Schwarzkirsche, eingelegte Pflaume und trockene Rosinen, ergänzt von Brownie mit gerösteten gemahlenen Haselnüssen.



Nachklang: Mittellang, mit trockener Note und sanften Früchten.



Ganymed IV

Scotch Universe Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Ruby Port Wine Barrique

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Dunkle, schwere Portweinnoten, eingedickter Traubensaft und Brombeeren, dazu eine sehr feine Thymiannote sowie Zartbitterschokolade.

Gaumen: Mundfüllend und schokoladig, mit dunklen Trauben, im Hintergrund Blockmalz, alter Portwein, Leder und erneut eine feine Thymianwürze.

Nachklang: Lang, schokoladig, würzig und trockener werdend, mit dezenter Frucht.

Virgo II – Peated

Scotch Universe Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Moscatel Wine Barrique

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Dezenter, warmer und leicht fleischiger Rauch, dazu süßer, frisch gepresster Birnensaft und Shortbread.

Gaumen: Kräftiger, aschiger Rauch mit leichtem Speckaroma, fruchtige Süße und im Hintergrund eine feine Kräuterwürze.

Nachklang: Lang, mit deutlichem Torfrauch und schöner Süße.

Omega Nebula II

Scotch Universe Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sauternes Wine Barrique

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Spritzig-fruchtig, mit etwas Ananas, grünen Weintrauben, Sternfrucht und Quitte vor dem Hintergrund von ein wenig Malz.

Gaumen: Leicht würziger Waldhonig, dazu spritzige Fruchtsüße von Sternfrucht und Quitte, aber nicht so differenziert wie in der Nase. Zunehmend Honig.

Nachklang: Lang und fein-würzig, mit Honig und Anklängen von spritzigen Früchten.



Hale Bopp

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Château Larose Wine Barrique

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Sehr frisch wirkend, mit dunklen Weintrauben, Erdbeeren aus dem Rumtopf, Speckkirschen und viel Fruchtsüße.

Gaumen: Früchte wirken dunkler als in der Nase und werden ergänzt um feine Tannine. Mit zunehmender Dauer süßer werdend.

Nachklang: Mittellang, eher würzig als fruchtig und mit abnehmender Süße.

Einfach guter Whisky: Simply Good Single Cask aus dem Sauternes-Fass

Guter Whisky muss weder kompliziert noch unendlich teuer sein. Das belegt zum Beispiel unsere unabhängige Abfüllungsreihe Simply Good. Hier finden Sie hochwertige, authentische und solide Malt Whiskys aus Schottlands Regionen, modern-minimalistisch designt und zum fairen Preis.

Zu den Neuzugängen der Serie gehört in dieser Woche der Craigmills 11 y.o., destilliert von der Glenglassaugh Distillery. 1873 gegründet, liegt sie bei Portsoy an der Nordseeküste der schottischen Highlands. Der Effekt: Single Malts, die von ihrer maritimen Umgebung geprägt sind.



Nach 11 Jahren im First Fill Sauternes Hogshead vereint unser Craigsmill frische Noten und Anklänge von Rauch mit süßen, vollmundigen (Trocken-)Fruchtnoten.

Craigmills (Glenglassaugh) 11 y.o.

Simply Good Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sauternes Hogshead

Fassnr. KI-570

56,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Weintrauben und Apfelkuchen, dazu dezent Rosinen. Leicht spritzig und frisch wirkend, mit ganz leichter Rauchnote.

Gaumen: Süß und vollmundig. Leicht würzig, aber getrocknete Früchte überwiegen. Die Rauchnote ist etwas deutlicher als in der Nase, aber immer noch sehr zurückhaltend. Insgesamt ausgewogen mit gut eingebundenem Alkohol.

Nachklang: Mittellang, mit Fruchtnoten, die zu trockener, cremiger Würze übergehen.