TTB-Neuheiten: Highland Park und Loch Lomond

Auch heute finden sich wieder mögliche neue kommende Abfüllungen in der der us-amerikanischen TTB-Datenbank. Zum einen handelt es um den Highland Park 30 yo als 2024 Release. Ähnlich verhält es sich mit Loch Lomond 25 yo, dieser kündigt sich nicht nur als Neuauflage an, sondern zusätzlich mit einer anderen Fass-Auswahl.

Noten von Jasmin, Koriander-Samen und frisch geschnittenen Kokos-Nüssen verspricht das Label des Highland Park 30 yo 2024 Release unter anderem. Abgefüllt wird dieser mit 45,4 % Vol., und so sehen die Etiketten aus:

Nachdem der letzte Loch Lomond 25 yo als Three Wood Matured beschrieben war, reifte der Neuzugang in der us-amerikanischen TTB-Datenbank ausschließlich in american oak casks. In die Flaschen kommt dieser mit 46 % Vol., das sind die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.