In ihrer Causeway Collection stellt die nordirische Destillerie Bushmills eine Auswahl besonderer und außergewöhnlicher Single Malt Whiskeys zusammen, die dann jeweils in verschiedenen Märkten erhältlich sind. In der 2023er Collection (wir stellten diese hier vor) wird der deutsche Markt mit zwei Abfüllungen bedacht. Alle Details und Informationen zum Bushmills 12 Year Old New American Oak Cask und Bushmills 21 Year Old Vermouth Cask finden Sie in der folgenden Pressemitteilung.

Die beiden Whiskey-Raritäten werden auf der InterWhisky in Frankfurt von der Master Blenderin Alex Thomas in einer Bushmills Grand Masterclass am Samstag, 25. November von 14.15 – 15.45 Uhr präsentiert. Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie über den Ticketshop der InterWhisky.

Bushmills präsentiert Causeway Collection 2023

Flüssige Single Malt-Expertise: Bushmills 12 Year Old New American Oak Cask und Bushmills 21 Year Old Vermouth Cask

Innovation vorantreiben und Grenzen überschreiten, während man seinem Erbe treu bleibt: Das ist der Anspruch, den Bushmills Irish Whiskey an seine außergewöhnliche Causeway Collection stellt. Inspiriert sind die einzigartigen Single Malt Whiskeys dieser Collection von der UNESCO-Weltkulturerbestätte Giant’s Causeway, der nur einen Steinwurf von der Old Bushmills Distillery, der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt, entfernt liegt. Die aktuelle Kollektion ist bereits die vierte Auflage der mittlerweile etablierten Causeway Collection und wurde von Bushmills‘ Master Blenderin Alex Thomas kuratiert und ausgewählt. Exklusiv in Deutschland erscheinen in diesem Jahr der Bushmills 12 Year Old New American Oak Cask (UVP: 110 Euro) und der Bushmills 21 Year Old Vermouth Cask (UVP: 375 Euro).

Beide Single Malt Irish Whiskeys überzeugen mit einem besonderen Finish und sind als limitierte Auflage und dank des neuen markanten und edlen Designs ein tolles Geschenk beispielsweise für Whiskey-Sammler:innen zu den Feiertagen. Erhältlich ab Mitte November im Fachhandel sowie auf www.ludwig-von-kapff.de.

Handverlesen für deutsche Whiskey-Liebhaber:innen

„Die sensationellen Whiskeys der Causeway Collection liefern kühne, ungeahnte Geschmackswellen, die eine Hommage an das mythische Erbe und die natürliche Landschaft von Bushmills sind“, so Alex Thomas, die verantwortliche Master Blenderin. Exklusiv für Deutschland hat sie den Bushmills 12 Year Old New American Oak Cask sowie den Bushmills 21 Year Old Vermouth Cask ausgewählt – zwei legendäre Single Malt Whiskeys mit ganz besonderem Finish, die die generationenumspannende Erfahrung von Bushmills in der Whiskeyherstellung erfahrbar machen. Die beiden Whiskey-Raritäten werden bei einem exklusiven Launch-Event rund um die Causeway Collection 2023 in München vorgestellt, und ziehen danach weiter zur InterWhisky in Frankfurt. Dort wird auch Master Blenderin Alex Thomas vor Ort sein und die neue Causeway Collection 2023 in einer Bushmills Grand Masterclass am Samstag, 25. November von 14.15 – 15.45 Uhr präsentieren. Tickets für die Masterclass sind erhältlich über den Ticketshop der InterWhisky.

Der mahagonifarbene Bushmills 12 Year Old New American Oak Cask wird ohne Kältefiltration hergestellt und mit einem Alkoholgehalt von 46 Vol.-% abgefüllt. 11 Jahre verbrachte der Single Malt Whiskey in Oloroso-Sherry- und Bourbon-Fässern. Diese Zeit hat die Noten von karamellisiertem Apfel, Pfirsich und Eiche noch verstärkt und ihm einen trockenen, aber langanhaltenden Abgang mit Fruchtnoten verliehen, der von einem Hauch cremiger Pralinés und geröstetem Kakao vervollständigt wird. Danach erhielt er sein besonderes Finish in frischen amerikanischen Eichenfässern, die bei Kelvin Cooperage in Kentucky handgefertigt wurden. Die unbehandelte Eiche sorgt dafür, dass in vergleichsweiser kurzer Zeit intensive Aromen von Vanille, Kokosnuss, warmen Gewürzen und cremiger Schokolade entstehen. Durch die Reifezeit von einem Jahr vertiefen sich diese Geschmacksnoten und kreieren so einen sensationellen Whiskey, der es mit den besten Irish Single Malts aufnehmen kann und für Deutschland in einer limitierten Auflage von nur 5.142 Flaschen hergestellt wurde.

Mit 50,7 Vol.-% ist der Bushmills 21 Year Old Vermouth Cask etwas stärker und noch exklusiver: Nur 2.545 Flaschen wurden für Deutschland produziert. Ebenso wie der 12 Year Old wird er ohne Kältefiltration hergestellt und verdankt seinen einzigartigen Geschmack der Reifung in zwei verschiedenen Fässern. Zunächst verbrachte die Premium-Spirituose 18 Jahre in Oloroso-Sherry- und Bourbon-Fässern. Für das Finish entschied sich Alex Thomas für exklusive, handverlesene Fässer aus der italienischen Piemont-Region, in denen zuvor weißer Wermut gelagert wurde. Dieser Likörwein fügt dem komplexen Gebilde intensiv süße florale Noten, wie beispielsweise Rosenblüten, hinzu. Insgesamt sorgt die lange Reifezeit bei diesem Whiskey für eine Intensivierung der Honigsüße, die in perfekter Balance mit Noten von Zitrusfrüchten, reifen dunklen Früchten, Anis und Mandeln steht. Abgerundet wird der Geschmack von einem Hauch Vanille und warmen Gewürzen. Der Abgang dieses luxuriösen Whiskeys ist langanhaltend, trocken und leicht würzig. Eine einzigartige Single Malt-Qualität, die Bushmills als Pionier des Irish Single Malt bestätigt.

Lebendige Single Malt-Expertise, die nach Perfektion strebt

„Wir freuen uns, diese ganz besondere Kollektion mit Whiskey-Liebhabern auf der ganzen Welt zu teilen,“ fasst Alex Thomas den Launch der vierten Causeway Collection zusammen. Insgesamt besteht die Kollektion 2023 aus neun limitierten, fassgereiften Whiskeys, die in sechs globalen Märkten veröffentlicht werden. Die Irish Single Malt Whiskys sind zwischen 10 und 23 Jahre alt und liegen im Preisbereich von 100 Euro bis 450 Euro. Sie wurden in unterschiedlichen, seltenen und einzigartigen Fässern aus der ganzen Welt gereift und gefinisht – von Kentucky bis Cognac und darüber hinaus. Diese verleihen den Whiskeys eine Reihe komplexer Geschmacksrichtungen und Aromen. „Ich habe eine Leidenschaft für ungewöhnliche Hölzer und die Neuinterpretation traditioneller Single Malts“, so Thomas. „Ich bin besessen davon, die unausgesprochenen Geheimnisse und den Charakter dieser Fässer zu enthüllen. Und die Whiskeys der Causeway Collection sind die perfekte Kombination aus der jahrhundertealten Single Malt-Expertise von Bushmills und frischem Denken und Innovation.“ Frisch gedacht ist in diesem Jahr auch das Auftreten der Prestige-Qualitäten, das mit einem auffälligen, aber zeitlos-elegantem neuen Flaschen- und Verpackungsdesign die Schönheit und Exzellenz der Whiskys unterstreicht. Seit mehr als vier Jahrhunderten brennen die Bushmills-Destilliermeister in traditionsverbundener Handarbeit Whiskeys von erstklassiger Qualität und einzigartig weichem Geschmack. Dabei ist Bushmills die einzige Destillerie, die jahrhundertelang ununterbrochen Single Malt Irish Whiskey produziert.