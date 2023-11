Neu: The Kilchoman 16 Years Old

Ihren ersten 16 Jahre alten Single Malt stellte die Kilchoman Distillery im vergangen Jahr auf der Fèis Ìle vor. Nur 900 Flaschen waren erhältlich, und dies nur vor Ort in der der Brennerei. Vergangenen August tauchte dann das Etikett eines Kilchoman 16 yo in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf. Und heute präsentiert die Islay-Brennerei ihre bisher älteste zugleich weltweit erhältliche Abfüllung.

Für Kilchoman 16 yo entschieden sich Anthony Wills, der Gründer der Kilchoman Distillery, und Distillery Manager Robin Bignal für eine Kombination aus 21 Fässern, überwiegend ehemalige Bourbonfässer mit einem Hauch von ehemaligen Oloroso Sherry Casks. Abgefüllt ist der Single Malt (50 ppm) mit 50 % Vol., die Tasting Notes lesen sich im Original so

Nose: Delightfully rich with a creamy citrus sweetness and layers of cooked apples, pears, plums and nutmeg.

Palate: A masterful balance of festive spices, fresh vanilla, tropical fruit and smouldering peat smoke.

Finish: Dried mango and apricots with bbq smoke and lasting mouth-coating honey sweetness.

Kilchoman 16 Years Old ist ab dieser Woche bei Kilchoman-Händlern auf der ganzen Welt erhältlich. Eine Angabe zu einer unverbindliche Preisempfehlung ist nicht zu finden, dafür allerdings ein Video, in dem ein sichtlicher bewegter Anthony Wills den neuen Kilchoman 16 Years Old und den Weg der Brennerei bis zu dieser besonderen Abfüllung kurz darstellt: