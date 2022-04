Kilchoman Feis Ile Abfüllung 2022 – der erste 16 Jahre alte Kilchoman

Nur in der Brennerei und nur am Kilchoman Day des Fèis Ìle wird es die Kilchoman Fèis Ìle Abfüllung 2022 geben – am 2. Juni ab 10 Uhr. Es ist der erste Kilchoman, der mit einem Alter von 16 Jahren in die Flasche kommt, besser gesagt in 900 davon, denn darauf ist diese Abfüllung, die übrigens 150 Pfund kosten wird, limitiert. Sie stammt aus 5 Bourbon Barrels, die unter den 50 ersten Fässern waren, die jemals in der Brennerei abgefüllt wurden.

Wers nicht nach Islay schafft in dieser Zeit, der kann auch ein Tasting Pack auf der Webseite erwerben, für ein Live-Tasting von 13:30 bis 14:15 UK-Zeit, darin befinden sich je 2 cl vom Madeira Cask Matured 2021, Loch Gorm 2022, Casado 2022 Limited Edition und dem Fèis Ìle 2022. Gehalten wird das Tasting von Anthony & James Wills.