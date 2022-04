Neu: Foxes Bow Whiskey bei irish-whiskeys.de – jetzt wird es bunt!

Mareike Spitzer von irish-whiskeys.de hat uns über einen neuen irischen Whiskey informiert, der über sie ab sofort in Deutschland zu beziehen ist. Der Foxes Bow Whiskey stammt aus Limerick und hat ein interessantes Finish erfahren:

Neu: Foxes Bow Whiskey – Jetzt wird es bunt

Foxes Bow ein mutiger Whiskey mit einem leuchten bunten Charakter, wie seine Heimatstadt Limerick.

Foxes Bow ist ein klassischer, gradliniger Blended Irish Whiskey – gereift in Bourbonfässern und gefinisht in Sherry- und Ryefässern.



Während die eine Fassart zum Industriestandard gehört, ist auch im irischen Whiskey das Finishen in ehemaligen Roggenwhiskeyfässern immer noch außergewöhnlich. So entsteht mit Foxes Bow aber ein Whiskey der sich mit seinem Herkunftsort Limerick einen mutigen und leuchtenden Charakter teilt.

Vol.%: 43%

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: florale Noten, süße Vanille, geröstetes Holz

Geschmack: fruchtige Sherrynoten, würzigen Noten, samtige Vanillesüße

Nachklang: langanhaltend mit fruchtigen Noten und Vanille

Preis im Shop: 31,90 €

Künstler finden in Limerick in der alten Grimmigkeit der Großstadt, sowie in den knallbunten Gemälden überall an den Mauern der Stadt, ihre „Farben“ für ihre neuen Kreationen. Diese inspirierten Foxes Bow zu mutigen, kreativen Whiskeys, die man normalerweise nicht macht. Deshalb featuret jedes Release das Gemälde eines Künstlers aus Limerick. Das Label von Release 01 zeigt eine Kollaboration mit John Slade von H. Y. T Studio, der aus Limerick stammt und derzeit in London lebt.