Foxes Bow Irish Whiskey präsentiert “40% Missing”

Anlässlich des Internationalen Frauentags (8. März) präsentiert Foxes Bow Irish Whiskey eine speziell designte Flasche (hier finden Sie ein Interview, welches wir mit dem Co-Gründer Tony Foote auf der München Spirits 2023 führten). Auf den ersten Blick wirkt diese mehr als ungewöhnlich. Denn 40 % des Inhalts fehlen. Und dies auch absichtlich.

Die Flasche ist Teil der Kampagne “40% Missing”, in der die Foxes Bow Gründerin Alice Carroll auf eine Machtlücke in der Whiskey-Branche aufmerksam machen möchte. Denn obwohl Frauen in den wichtigsten Märkten mittlerweile etwa ein Drittel bis zwei Fünftel der Whiskey-Trinker ausmachen, haben Frauen weiterhin deutlich weniger Einfluss darauf, wie Whiskey präsentiert, vermarktet und kulturell definiert wird. Und die fehlenden 40 % Whiskey symbolisieren dieses Ungleichgewicht, erklärt Alice Carroll.

“We reduced the whiskey in the bottle by 40% on purpose, It’s 40% less – because women still don’t get the same say in whiskey. We’re clearly here as drinkers. What’s missing is equal power.” “Forty percent is a significant share of any consumer base, when that share isn’t reflected in influence or visibility, that’s not just a cultural issue. It’s a growth issue.”

Die Kampagne basiert zudem auf Carrolls zehnjähriger Erfahrung in der Whiskey-Industrie in den Bereichen Bildung, Markenbotschafterschaft und Unternehmertum:

“In 2014, I was a trained whiskey brand ambassador – serious about the craft and deeply prepared. I could talk about production, maturation, blending, and history in detail. And still, at tastings, the most common question wasn’t about flavour. It was, ‘Do you actually drink whiskey?’”

Aktionen zum Internationalen Frauentag in Irland

Foxes Bow präsentiert ihr „40% Missing“-Bottling im Rahmen ihrer Aktionen zum Internationalen Frauentag in Irland, unter anderem beim „Women in Irish Whiskey IWD“-Event am 6. März in der Midleton Distillery in Cork. Unterstützt wird die Kampagne vom 2. bis 8. März im The Dead Rabbit in New York und Austin, im Irish Whiskey Museum und im Celtic Whiskey Shop in Dublin sowie in der Limerick Whiskey Experience in Limerick. Dort wird jeweils die Flasche ausgestellt.