Ganz besonders unbesonders – Tony Foote im Video-Gespräch über Fox Bow Irish Whiskey

Einfach ist manchmal einfach gut – nach diesem Motto entstand der Fox Bow Irish Whiskey aus Limerck. Er ist ein Blended Whiskey, geradlinig und klassich, mit einem Finish in Sherry- und (das vielleicht das etwas Außergewöhnliche an ihm) Ryefässern.

Komponiert wurde er mit dem Ziel, ein trinkbarer und angenehmer Whiskey zu sein, der prima pur, über Eis und in Cocktails oder ganz einfach in anderen Getränken wie Ginger Beer genossen werden kann.

Tony Foote, einer der Gründer von Fox Bow Irish Whiskey, erzählt in unserem kurzen Interview von der München Spirits 2023 über den Whiskey, seine Idee und wie man ihn genießen kann. Wir wünschen gute Unterhaltung in diesem knapp über drei Minuten langen Video, das Sie untenstehend oder auf unseren Youtube-Kanal finden können.