Der Kölner Whisky-Shop Scotia Spirit erweitert sein Angebot für Whiskyenthusiasten um die TASTE-IT Whisky Bar. Diese neue Location wurde am 26.02.2026 eröffnet, und ergänzt jetzt das Angebot des Shops deutlich. Über 500 neue Flaschen stehen bereit, zusätzlich bietet die TASTE-IT Whisky Bar kuratierte Whisky-Flights.

Was Sie in der TASTE-IT Whisky Bar by Scotia Spirit noch erwartet, erfahren Sie detailliert in der Aussendung des Kölner Whisky-Shops:

Scotia Spirit eröffnet TASTE-IT Whisky Bar

Am 26.02.2026 wurde die neue TASTE-IT Whisky Bar von Scotia Spirit eröffnet. Da der Kölner Whisky-Shop jedes Wochenende mehrere Whiskys Tastings durchführt, war die alte Bar oft belegt und stand daher nicht ausreichend für den individuellen Genuss von Whisky oder Bier zur Verfügung. Doch nun wurden Nebenräume für Tastings durch bauliche Maßnahmen vergrößert und somit steht die Bar allen Besuchern besonders an Wochenenden durchgehend zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten wurden daher auch verlängert. Zu dieser Gelegenheit wurde dann auch das Angebot an Whiskys deutlich erweitert. Über 500 neue Flaschen stehen seit Eröffnung geneigten Whiskyenthusiasten zur Verfügung. Dazu 15 vorbereitete Flight mit je 4 Whiskys für die schnellere Orientierung.

In der TASTE-IT Whisky Bar finden sich von allen 120 aktiven Brennereien Schottlands, welche eine Abfüllung auf dem Markt haben, mindestens eine, meist mehrere Abfüllungen zur Verfügung. Abgerundet wird das große Scotch Whiskyangebot durch Snacks, Scottish Pie’s und Craft-Beer.

TASTE-IT Whisky Bar von Scotia Spirit | Friesenstraße 16a | 50670 Köln | www.scotia-spirit.de |

Öffnungszeiten

Mittwoch, Donnerstag und Sonntag: 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 Uhr bis 23:30 Uhr