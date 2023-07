Mit einem dichten und interessanten Programm begeht Scotia Spirit, der Whiskyshop in Köln, sein zehnjähriges Firmenjubiläum. Man hat dabei keine Kosten und Mühen gescheut, um die Veranstaltung mit Highlights zu spicken, wie den Besuch von Billy Walker oder Master Classes mit kompetenten Referenten.

Was Whiskyfreunde dort erwartet, können Sie nachfolgend nachlesen:

Scotia Spirit in Köln feiert 10-jähriges Jubiläum mit großer Hausmesse und sensationellen Masterclasses.

Scotia Spirit, der Whiskyshop im Herzen von Köln, feiert vom 14.09 bis 16.9.2023 sein 10-jähriges Jubiläum.

Scotia Spirit Köln wurde 2013 von Peter Klas gegründet und 2018 um eine Whiskybar, sowie 2022 um „The Snug“ erweitert. Hier kann man nicht nur in sehr gepflegter und gemütlicher Atmosphäre Whisky kaufen, sondern auch verweilen und in Ruhe den ein oder anderen der über 500 offenen Whisky mit Freunden verkosten.

Zum 10-jährigen Jubiläum hat sich Peter Klas ein ganz besonderes Programm überlegt, um sich bei seinen Kunden zu bedanken. Den Auftakt macht bereits am 08.09.2023 ein Jubiläumstasting, in dem Peter geschmacklich durch die letzten 10 Jahre und die Geschichte seines Shops führt.

Am 14.09.2023 folgt dann das nächste Highlight. Ein Tasting mit Billy Walker – einer der ganz Großen im schottischen Whisky Business. Billy Walker führt 2 Stunden mit seinem immensen Wissensschatz und viel Charme geschmacklich durch die Destillerie GlenAllachie.

Billy Walker und Peter Klas

Am 15.09.2023 und 16.09.2023 findet in den Räumlichkeiten von Scotia Spirit von jeweils 11 bis 19 Uhr eine Hausmesse statt. An 20 Ständen können die Besucher mit Brand Ambassadoren und Fachpersonal fachsimpeln. Ein breites Angebot an ausgewählten Abfüllungen steht zum Ausschank bereit.

An beiden Tagen finden sensationelle Masterclasses statt, zu denen man sich vorab anmelden kann. So wird z.B eine Ardbeg Committee Masterclass angeboten, bei der Marcus Ellerkmann durch die letzten 10 Jahre Ardbeg Committee Releases führt. Andreas Künster begeistert mit seinem Wissen über Craigellachie. Mit dem Craigellachie 31 Jahre wird dabei der „beste Whisky der Welt“ verkostet. Markus Heinze lädt ein zu einer geschmacklichen Reise durch die Glenfiddich Grand Series ein. Verkostet wird: Gran Reserva 21 J., Grand Crue 23 J.,Grand Couronne 26 J., Grand Yozakura 29 J.

Markus Heinze

Auch kann man Duncan Taylor Brand Ambassador Fergus Simpson in Köln antreffen, welcher den Besuchern 30 Jahre alte Raritäten von Caperdonich, Glen Grant und Cambus vorstellt. Paul Thompson von Chivas stellt rare 16 Jahre alte Abfüllungen von Longmorn, Scapa und Glenlivet vor.

Des Weiteren sind Lucie Stroesser für Douglas Laing, Bastian Drews für Fettercairn, Michel Reick für Signatory Vintage und viele weiter spannende Referenten vor Ort, die den Besuch zum Geburtstag von Scotia Spirit zu einer der Veranstaltungen dieses Herbstes 2023 machen.

Weitere Informationen zu Preisen, Terminen und Abfüllungen finden Sie auf der Seite von Scotia Spirit

https://www.scotia-spirit.de/termine/scotia-anniversary/