Christoph B. Albietz wird neuer Markenbotschafter bei St. Kilian

In der Whiskyszene Deutschlands ist Christoph B. Albietz ein bekanntes Gesicht – und dieses Gesicht und seine langjährige Erfahrung stellt er nun in den Dienst der St. Kilian Distillers in Rüdenau – als neuer Brand Ambassador im Team der Brennerei.

Wir gratulieren allen Beteiligten und wünschen Christoph jede Menge Freude und Erfolg in seiner neuen Aufgabe! Hier die Pressemitteilung der St. Kilian Distillers:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Erfahrender Brand Ambassador wird neuer Markenbotschafter bei St. Kilian

Christoph B. Albietz verstärkt des St. Kilian Distillers Team und stellt seine Expertise und seine Leidenschaft für Whisky fortan in den Dienst der renommierten Whiskydestillerie

Rüdenau, im Juli 2023

St. Kilian Distillers gewinnt mit dem Whisky- und Spirituosenexperten Christoph B. Albietz einen hochkarätigen Markenbotschafter. Mit seinem profunden Fachwissen wird der 45-Jährige aus Lörrach im Südwesten Baden-Württembergs ab Juli als neuer Brand Ambassador die Marke St. Kilian präsentieren. Damit übernimmt er eine Schlüsselrolle bei der Markenführung des Genusssortiments von St. Kilian Distillers.

In seiner neuen Funktion wird Christoph B. Albietz die einzigartigen Merkmale der unterfränkischen Destillerie sowie die Vielfalt und Qualität der hochwertigen Whiskys und Liköre einem breiten Publikum näherbringen. Durch die Organisation von exklusiven Tastings, Veranstaltungen und Schulungen wird er die bestehenden Beziehungen zu Kunden und Partnern pflegen, die Marke St. Kilian in der deutschen Whisky-Community weiter stärken sowie Whiskygenießer in die Geheimnisse der handwerklichen Herstellungsmethoden der Destillerie einführen.

„Ich bin stolz, das Team von St. Kilian Distillers ab sofort als Brand Ambassador verstärken zu dürfen und künftig Messen, Events und Tastings bundesweit sowie in angrenzenden Ländern zu begleiten. Ich freue mich auf viele tolle Gespräche und Begegnungen“,

so Christoph B. Albietz.

St. Kilian Distillers freut sich, Herrn Albietz in dieser wichtigen Rolle willkommen zu heißen und ist zuversichtlich, dass seine Expertise einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Marke leisten wird.

„Mit Christoph Albietz haben wir nicht nur einen äußerst sympathischen Mitarbeiter und Kollegen gefunden, sondern auch die perfekte Ergänzung zu unserem innovativen Team. Seine Expertise und Leidenschaft für Whisky sind beeindruckend“,

freut sich Philipp Trützler, Geschäftsführer von St. Kilian Distillers.

„Wir sind überzeugt, dass er unsere Marke in der Whisky-Welt noch weiter vorantreiben wird.“

Über St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whisky und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Whiskywettbewerben rund um den Globus mit über 170 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.