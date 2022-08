Scotia Spirit, der Scotch whisky und scotland shop in Köln, eröffnet am Donnerstag, 25. August, seine neue The Snug – Whiskybar, eine Erweiterung zum Shop und zum „Tea Room“. Anlässlich des Openings veranstaltet Scotia Spirit an den ersten Tagen ein besonderes Programm, unter anderem mit einem Whisky Raffle am Freitag und Whisky-Cocktails am Samstag.

Nach der Eröffnung bietet The Snug – Whiskybar dann von mittwochs bis sonntags die Möglichkeit, Whisky in einer äußerst gemütlichen Atmosphäre zu verkosten. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Presseaussendung von Scotia Spirits sowie auf der Website www.scotia-spirits.de/bar:

Scotia Spirit erweitert sein Angebot um The Snug – Whiskybar

Der Kölner Scotch whisky und scotland shop öffnet seine neue Whiskybar am 25. August mit einem besonderen Programm

In schottischen Bars wird eine gemütliche Ecke, welche etwas vom Rest des Lokals abgetrennt ist, oft als „Snug“ bezeichnet. Dort sitzt man besonders gerne. Aus dem Englischen übersetzt heißt dann Snug auch so viel wie gemütlich. Wir haben nun auch einen solchen Raum bei Scotia Spirit geschaffen. Abgetrennt mit Glas vom großen Tastingraum bietet „The Snug – Whiskybar“ jetzt die Möglichkeit von Mittwoch bis Sonntag gemütlich Whisky zu trinken. Zusätzlich zu den ohnehin schon 300 offen Flaschen aus unserer „open bottle section“ kommen nun rund 250 neue Whiskys, welche jedes Liebhaberherz höher schlagen lassen. Zu den 24 Kategorien, in welche wir die Whiskys unterteilt haben, gehören z.B. „Candy Shop“ mit süßen Bourbonfassreifungen, „The Queen’s Choice“ mit einer Auswahl majestätischer Abfüllungen, „Oldies but goodies“ mit mindestens 21 Jahre alten Whiskys oder „Newbies“ mit Whiskys aus den neuesten Brennereien Schottlands. Und als Ardbeg Embassy haben wir natürlich einige limitierte Abfüllungen für unsere „peatheads“.

Geöffnet ist die Bar von Mittwoch bis Sonntag. Freitag und Samstag parallel zu unseren Tastings. Mit rund 150 Tasting-Terminen im Halbjahr und 20 Themen rund um Scotch Whisky findet sich im Herzen von Köln, bei Scotia Spirit, das größte Tastingangebot Deutschlands. Im Herbst 2022 kommen nun auch wieder viele Gäste aus Schottland als Referenten zu uns. So z.B. Fergus Simpson (Duncan Taylor), Scott Mac Donald (Douglas Laing), Scott Laing (Hunter Laing), Mark Reynier (Waterford Ireland) oder Iain Allen (Glen Moray). Auch die Brand Ambassadore der großen Player geben sich mit Ihren Masterclasses die Tür in die Hand. Wir freuen uns u.a. auf Markus Heinze (William Grant), Eyck Thormann (Chivas, Midleton), Andreas Künster (Dewars) oder Thomas Plaue (Schlumberger).

Wir eröffnen am Do., 25.08.2022. und bieten an diesem Abend alle Getränke inkl. Whisky zum halben Preis an. Die neuen Flaschen brauchen Platz, weshalb wir bestehende Flaschen mit nur noch wenig drin nicht wieder aufstellen. Aber getrunken werden müssen die wee drams dennoch. Teilweise handelt es sich dabei um seltene und sehr hochkarätige Whiskys. Mindestens aber um feine Tropfen. Am Fr. 26.08. verlosen wir diese in einem Whisky Raffle. Einfach anmelden, lose ziehen, nach Wunsch schieben und mittrinken.

Scotia Spirit

Friesenstraße 16a

D-50670 Köln

Alle weitere Informationen unter http://www.scotia-spirit.de/bar/