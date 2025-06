Letzte Chance zum Anmelden: 8-10 Whiskys, 10 hochkarätige Referenten – der Livestream von Scotia Spirit am 13. Juni

Die finale Liste der zehn Top-Referenzen beim Livestream von Scotia Spirit am 13. Juni steht nun fest, und auch die Tasting Set können noch versendet werden, wenn Sie sich jetzt rasch anmelden – falls Sie also mal eine geballte Menge an Top-Leuten aus der schottischen Whiskyindustrie in einem Stream erleben und dabei 8-10 Whiskys mit ihnen gemeinsam verkosten wollen, dann ist jetzt die Zeit gekommen, diese Veranstaltung zu buchen.

Wer da dabei ist und wie man sich anmelden kann, erfahren Sie hier von Peter Klas von Scotia Spirit:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die große Freitagabendwhiskyshow – Am 13.06. im Livestream von Scotia Spirit

Die online Tastings von Scotia Spirit waren legendär. Übertragung in Studioqualität mit mehreren Kameras, launige Gespräche, gut ausgewählte Whiskys und immer mal wieder mit einem zugeschalteten Gast aus Schottland.

Mit Normalisierung der Zeiten haben wir uns wieder auf Tastings vor Ort konzentriert und auch wieder viele Gäste vor Ort begrüßen können. Doch nach den vielen Anfragen nach einer Neuauflage haben wir uns entschlossen, noch einmal online zu gehen. Wenn, dann aber richtig.

Daher werden wir am 13.06. ab 19:00 Uhr 10 Whiskys besprechen und zu jedem Whisky einen Gast aus Schottland live dazuschalten. Mit dabei sind viele Größen der Whiskyindustrie. Nie war so viel Whiskykompetenz und launiges Entertainment an einem einzigen Abend für Whiskyenthusiasten von zu Hause aus zu erleben. Wir freuen uns auf:

Billy Walker (GlenAllachie)

(GlenAllachie) Fred Laing (Douglas Laing)

(Douglas Laing) Paul Dempsey (Brave New Spirits)

(Brave New Spirits) Fergus Simpson (Duncan Taylor)

(Duncan Taylor) Stephen Rankin (G&M/Benromach)

(G&M/Benromach) Sandy McIntyre (Tamdhu)

(Tamdhu) Iain Allen (Glen Moray)

(Glen Moray) Stuart Baxter (Speyburn)

(Speyburn) Charlie Metcalfe (Balvenie)

(Balvenie) Andrew Laing (Hunter Laing)

Die Proben werden wie gewohnt per DHL verschickt. Preis für 8 Whiskys: 69,00 €, Preis für 10 Whiskys 86,00 € (zzgl. Versand, Abholung in Köln und Düsseldorf möglich).

Anmeldung über diesen Link: https://www.scotia-spirit.de/k%C3%B6ln-termine/online-tasting-2025/anmeldung/

oder per Mail an info@scotia-spirit.de