Fans der Abfüllungen von Tilo Schnabel aka The Caskhound wird die folgende Meldung freuen: Ab sofort sind die Bottlings des unabhängigen Abfüllers in die Vertriebskanäle von Whiskymax aufgenommen – und daher wohl für einen größeren Interessentenkreis verfügbar.

Von Whiskymax haben wir dazu eine Info erhalten, die auch die ersten im Vertrieb des Unternehmens aus Mainhausen sind darin aufgeführt:

WHISKYMAX Gmbh und The Caskhound geben Vertriebspartnerschaft bekannt.

„Manchmal ist die Whiskywelt kleiner, als man denkt – und vor allem dann, wenn man zu dem ein oder anderen seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis pflegt.“

So leitet Marcel Uhrig, Geschäftsführer von WHISKYMAX die künftige Kooperation mit The Caskhound ein. So sind ausgewählte Abfüllungen von Tilo Schnabel ab sofort auch bei Whiskymax erhältlich.

„In den letzten Jahren konnten wir uns am Markt insbesondere als Importeur und verlässlicher Großhandelspartner von unabhängigen Abfüllungen etablieren. Unser Ziel ist, Tilos Produkte einem größeren Kundenkreis vorstellen und damit The Caskhound als unabhängigen Abfüller auf dem deutschen Markt bekannter zu machen. Gleichzeitig erweitern wir kontinuierlich und nachhaltig unser Produktportfolio and hochqualitativen Abfüllungen und schaffen zudem Synergieeffekte, um die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden bedienen zu können.“

Sowohl für Kunden von The Caskhound als auch von WHISKYMAX ändert sich nichts – Fachhändler können weiterhin zu den bekannten Konditionen die gewünschten Abfüllungen direkt bei Tilo Schnabel beziehen.

Fachhändler und Gastronomen, die mit Whiskymax zusammenarbeiten möchten, wenden sich gern per Email an info@whiskymax.com.

Gegenwärtig sind ab sofort folgende Abfüllungen auch bei WHISKYMAX erhältlich: