Wir verkosten: Glen Grant 70 yo 1954 ‘Mr George Legacy’, Gordon & MacPhail

Glen Grant 70 yo 1954 ‘Mr George Legacy’

Speyside Single Malt

First Fill Sherry Puncheon

50,5% vol.

130 Flaschen

UVP: £8.000/ca. €9.500

Sample von: Gordon & MacPhail

Verkoster: Bernhard Rems

Mit dem Glen Grant 70 yo 1954 ‘Mr George Legacy’ schließt Gordon & MacPhail die „Mr George“-Serie von Abfüllungen aus der Brennerei Glen Grant ab. Die Serie besteht aus fünf Abfüllungen und würdigt die Bedeutung von George Urquhart für Single Malts.

Der Glen Grant 1954 für diese fünfte und letzte Abfüllung stammt aus einem 1st Fill Sherry Puncheon und wurde am 29. April 1954 destilliert. Im Januar 2025 hat man ihn mit 50,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt – 130 Flaschen waren die Ausbeute. Wir haben ein Sample des Bottlings erhalten und es verkostet, um unsere Eindrücke mit Ihnen teilen zu können.

Farbe: Mahagoni mit leichten Kupfereinschlägen.

Nase: im allerbesten Wortsinn eine überwältigend „alte“ Nase, mit in Sirup eingelegten Dörrfrüchten, saftigen Rosinen, Hanuka-Honig, herrschaftliches Ledersofa in der Sonne, dazu Spuren von Minze, ein Hauch darübergestreute orientalische Gewürze und Sandelholz – in ihrer schillernden Vielfalt und Komplexität sind die Gerüche Momentaufnahmen, die von anderen Eindrücken wie zum Beispiel Orangeschalen oder Nelken abgelöst werden, um später wieder in neuen Zusammenstellungen aufzutauchen. Hier ist saftiger Christstollen, dann wieder etwas Beerenobst – all das findet kein Ende und beeindruckt. Hier ist nichts müde oder überaltert, sondern alles in wuchtiger Balance.

Gaumen: Erstaunliche Frische und Kraft beim Antritt, der dunkel beginnt und sofort in eine Mischung aus frischer Grapefruit und Kirsche, unterlegt mit Tabakblättern und Honigsüße, überleitet. Minznoten sind da ebenso zu finden wie etwas Espresso, präsentiert mit einer öligen Textur, dazu dann im Hintergrund kräuterige Noten.

Finish: kräuterige Noten, ein Hauch Brombeere, Bitterschojolade-Raspeln und nochmals ein Hauch Minze. Hier zum ersten Mal, ganz am Ende des langen Finishes, prägt sich das Fass dezent auf die dunkleren Noten.

Unser Fazit: Wie um alles in der Welt schafft man es, dass ein Whisky 70 Jahre lang in einem First Fill Sherry Puncheon verbleiben und dabei nicht überholzen oder überaltern, sondern so lebendig und gleichzeitig so geschliffen und unfassbar interessant werden kann? Ich weiß es nicht. Aber Gordon & MacPhail weiß es – und dafür kann die Whiskywelt dankbar sein.

Ein Ausnahmewhisky aus einem Ausnahmefass. Respekt!