Zum 20. Jubiläum: Redbreast bringt den Redbreast 15 Year Old in Fassstärke

2005 erschien der Redbrast 15 Year Old – nun bringt die Marke zum 20. Geburtstag der Abfüllung einen Redbreast 15 Year Old Cask Strenght aud den Markt. Er wird allerdings nur über die Midleton Distillery Collection erhältlich sein. Dort erscheint er am 11. Juni um 12 Uhr mittags irischer Zeit (also 13 Uhr bei uns) und kostet 130 Euro.

Der Redbreast 15 Year Old Cask Strenght stammt aus insgesamt 15 ex-Bourbon und oloroso Sherry-seasoned casks und wird mit 56,3% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Dave McCabe, Redreasts Master Blender sagt dazu:

“This release is a celebration of everything Redbreast 15 Year Old represents – heritage, craftsmanship, and character. Bottling it at natural cask strength allows the whiskey to fully showcase its complexity and vibrancy. Selecting 15 casks for this expression was a meaningful choice, connecting the whiskey’s age to its creation story.”