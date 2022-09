Irish Distillers öffnen ihr Engineering Graduate Program für Bewerbungen

Eine aufregende Karriere beim weltweit führenden Hersteller von irischem Whiskey, so beschreiben Irish Distillers, was in ihrem Engineering Graduate Program möglich ist. Auch im nächsten Jahr bietet das Unternehmen wieder allen, die an einer beruflichen Karriere in der Spirituosen-Industrie interessiert sind und einen akademischen Abschluss vorweisen können, einen Platz in ihrem Programm an. Ab September 2023 stehen im Unternehmen spannende Möglichkeiten in den Bereichen chemical engineering, strategy, supply chain, business, HR, business analytics, communications/PR und environmental science zur Verfügung.

Bild via Website der Irish Distillers.

Die Teilnehmenden werden in Teams an drei Standorten zusammenarbeiten, darunter in der hochmodernen Midleton Distillery in Cork und in der hochvolumigen Abfüllanlage von Irish Distillers in Dublin 22 sowie in der Zentrale in Ballsbridge, Dublin 4.

Hinzu kommt noch in diesem Jahr: Mit dem geplanten Neubau einer neuen Destillerie in Cork ergibt sich für die Teilnehmenden die Möglichkeit, fast einmalige Erfahrungen zu machen. Mairead Griffin, Head of Talent Acquisition bei Irish Distillers :

“With the recent announcement of a €250 million investment to build a new distillery in Cork, subject to achieving a successful planning application and meeting licensing requirements, and our commitment to fund projects aimed at transforming our existing Midleton Distillery into a carbon neutral operation by the end of 2026, there has never been a more exciting time to be part our journey.”

Bewerbungsschluss für die nächste Aufnahme ist Montag, der 31. Oktober, die Praktika beginnen im September 2023. Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter irishdistillers.ie/early-careers.