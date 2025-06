Irish Distillers stellt über 22.000 historische Aufzeichnungen online zur Verfügung

Der Vertrieb des Whiskeys der Firma John Jameson & Son, Inhaber der Jameson Distillery in der Bow Street in Dublin, erfolgte traditionell auf zwei Wegen. Entweder kam der Whiskey im eigenen Betrieb in die Flasche, und dann per Direktverkauf an die Verbraucher. Oder der Verkauf erfolgte fassweise an Gastwirte. Mit diesem Fass wurden auch Etiketten an die einzelnen Gastwirte geliefert. Diese füllten den Whiskey dann in ihrem eigenen Betrieb ab, und setzten ihren Namen auf das Etikett. Um sicherzustellen, dass dieser Whiskey in keiner Weise manipuliert wurde, mussten Gastwirte jährlich eine rechtliche Vereinbarung unterzeichnen. Diese bezeugte ein Kunde vor Ort, und oft musste sie auch unterzeichnet werden.

Irish Distillers, als rechtliche Nachfolge-Firma, stellt nun über 22.000 dieser Rechtsverträge zwischen irischen Gastwirten und der Firma John Jameson & Son im Rahmen der Partnerschaft mit dem Digital Repository of Ireland (DRI) als Scan frei zugänglich online. Die „Jameson Publican Agreements“ bestehen aus 27 digitalisierten Bände mit jeweils rund 1.500 Einzelverträgen aus den 1920er bis 1960er Jahren. Sie stehen hier jetzt an Geschichte interessierten Whisk(e)y-Genießern wie auch Historikern zur Verfügung.

11th October 2023: Irish Distillers’ partnership with the Digital Repository of Ireland

Quelle: https://www.irishwhiskeymagazine.com/news/irish-distillers-makes-john-jameson-son-records-available/

Die Veröffentlichung dieser Scans ist Teil der Partnerschaft der Irish Distillers mit dem DRI, die erstmals 2023 bekannt gegeben wurde. Irish Distillers war das erste irische Handelsunternehmen, das mit dem DRI zusammenarbeitete. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden weiterhin Aufzeichnungen aus dem Archiv von Irish Distillers digitalisiert, in das Archiv hochgeladen und weltweit frei zugänglich gemacht. Die bisher hochgeladenen Verträge sind unter https://repository.dri.ie/catalog/fq97nr65f verfügbar. Die Pressemitteilung der Irish Distillers finden Sie auf der Website des Unternehmens.