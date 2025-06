The London Distillery Company mit neuer Blend-Serie englischer Whiskys

The London Distillery Company, 2011 gegründet, dann 2020 unter Insolvenzverwaltung gestellt und 2024 von Gleann Mòr Spirits übernommen, kündigt nur kurz nach dem Erscheinen ihres ersten Whiskys (wir berichteten) eine neue Abfüllung an. Mit „The Golden Union: Release No.1 – A Field in England“ startet die Brennerei eine Serie von Blends, die verschiedene Whiskys englischer Brennereien miteinander vereinen wird.

Release No.1 besteht aus Malt Whiskys verschiedener Jahrgänge der London Distillery Company und der Adnams Distillery aus Southwold an der Ostküste Englands, die in hogsheads und barrels reiften. Der English Blended Malt Whisky ist mit 50 % Vol. abgefüllt. Die offiziellen Verkostungsnotizen sprechen von cremigem Toffee und gewachsten Zitronen in der Nase, am Gaumen zeigen sich kräftige Zitrus- und Tropenfrüchte mit einer Prise weißem Pfeffer. Das Finish bietet dann langanhaltende, spritzige Zitronen und cask char, also Noten des ausgebrannten Fasses. Erhältlich ist „The Golden Union: Release No.1 – A Field in England“ ab Montag zum Preis von £49.95, und dies vermutlich über die Website der Brennerei.