Lover’s FC x Jameson x The Goalposts League zur UEFA Frauen-EM 2025

Anlässlich der UEFA Frauen-EM 2025, die vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz stattfindet, stellt die Irish Whiskey Marke Jameson eine kleine Kollektion dreier Fußballtrikots (Total Éire, Noughties Roses und Deutsche Vibes) vor. Hierfür arbeitete Jameson mit der Kreativagentur Lover’s FC und der The Goalposts League, einer inklusiven LGBTQ+- und Frauen-Fußball-Community, zusammen. Das Designs dieser Trikots ist eine Hommage an die deutsche Mannschaft, die 2005 die Frauen-EM gewann, und dabei eines der ersten speziell für Frauen entworfenen Trikots trug.

Die Kollektion Lover’s FC x Jameson x The Goalposts League ist exklusiv auf Jamesons Merchandise-Website erhältlich. Die drei Trikots – Total Éire (Irland), Noughties Roses (England) und Deutsche Vibes (Deutschland) – kosten jeweils £45. Der Versand ist allerdings nur innerhalb UKs möglich.