Midleton Distillery Experience wiedereröffnet

Im Oktober des letzten Jahres eröffneten die Irish Distillers in Cork ihre neue Midleton Distillery Experience. Das neu gestaltete Besucherzentrum der Brennerei erwartete ihre Gäste mit einem neuen, multisensorischen Irish Whiskey Erlebnis von Weltklasse, wie es Irish Distillers in ihrer Pressemitteilung formulierte. Hier wurde das gesamte Whiskey-Portfolio der Irish Distillers, darunter Jameson, Redbreast, Midleton Very Rare, Powers, The Spot Whiskeys, Method and Madness und Knappogue Castle, in einem Besucherzentrum vereint. Doch nur zwei Wochen nach der offiziellen Eröffnung fegte Sturm Babet über die Midleton Distillery Experience. Dieser sorgte für Überschwemmungen und Schäden, so dass es wieder geschlossen werden musste.

Die umfangreichen Renovierungsarbeiten sind nun nach fünf Monaten abgeschlossen. In der vergangenen Woche konnte The Midleton Distillery Experience erneut eröffnet werden, und heißt nun inländische und internationale Besucher willkommen. Was Sie dort nun erleben können, erfahren Sie hier: https://www.jamesonwhiskey.com/en-ie/visit-our-distilleries/midleton-distillery-cork/